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’da yoğun sis kazalara neden oldu

’da etkili olan yoğun sis nedeniyle aynı noktada iki trafik kazası meydana geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 06:55 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 07:01
İstanbul’da yoğun sis kazalara neden oldu

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıyer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağında, virajı alamayan Nihat Üstün'ün kullandığı 34 UJ 0987 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacı altına alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından bulunduğu yerden çekildi.

Salih Keskin'in kullandığı 34 TDF 33 plakalı ticari taksi ise aynı noktada yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.

- İstanbul'da sis etkili oluyor

Öte yandan yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler yollarda araçlarının sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

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İstanbul’da yoğun sis kazalara neden oldu
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