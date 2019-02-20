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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? İstanbullular dikkat!

Genel Müdürlüğü tahmin raporları son dakika yayınladı. Meteroloji'nin verilerine göre, geçtiğimiz haftadan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşecek. Cuma günü itibariyle Marmara bölgesini etkisi altına alacak olan yağışlı hava, hafta sonu karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek. Vatandaşlar art arda yapılan uyarıların ardından, "Bugün hava nasıl olacak?" ve "Kar ne zaman yağacak?" sorularının yanıtnı araştırıyorlar. İşte, Meteoroloji tarafundan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 20.2.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 08:06
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? İstanbullular dikkat!

Türkiye'de genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteroroloji Genel Müdürlüğünden son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Kar yağışı tahminlerinin yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar son tahminlerini merakla takip ediyor. Özellikle bu sene yoğun bir kar yağışı ile karşılaşmayan İstanbul'da haftasonu havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ - KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporlarının güncellenmesiyle birlikte haftasonu İstanbul ile ilgili tahminler de ortaya çıktı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? İstanbullular dikkat!
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