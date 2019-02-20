Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve Patriot açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları...

S-400 hava savunma sisteminin bu yıl içinde teslimatı bekleniyor. Bataryaların tamamı gelecek mi bu yıl içinde, teslimat tarihinde bir sıkıntı var mı?

"Başlangıçta söyledik, temmuz 2019'da teslimat başlayacak. Ekim gibi de sistem aktif olmuş olacak. İki sistem var, ikinci sistemin takvimi ötelenmiş durumda, herhangi bir sıkıntı yok."

Türkiye başka kaynaklardan da hava savunma sistemi tedariki için çalışmalarını sürdürüyor ve belki de en tartışmalı olanı Patriot'lar. Türkiye'nin öncelikleri nedir, ilk iki görüşmede öne çıkan unsurlar neydi, sonuç alınabilecek noktada mı vegörüşmelerin devamı gelecek mi?

"İkiden fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğunu belirttik. Görüşmeler oldu bu yönde, milli çalışamalar da devam ediyor. ABD'den Patriot talebimiz vardı, 1,5 yıl sonra geri dönüş oldu. Görüşmeler devam ediyor, açıklığa kavuşması gereken konular var. Teklifin içeriğini ve detayları olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Hızlı bir trafik var."

Patriotlar için görüşmeler sürüyor ama ABD'den gelen bazı açıklamalar, süreci doğrudan S-400 alımına bağlıyor. ABD'nin beklentisi hatta şartı S-400 alımından vazgeçilmesi. Türkiye bu yönde bir tercihte bulunmak durumunda kalabilir mi?

"Konunun teknik yönüyle ilgeniyoruz biz. Sorumluluğumuz bu alanda. Bunun dışındakiler diğer karar vericilerle ilgili. Biz kendi görüşme masamızda bunlara girmiyoruz."

Yerli imkanlarla hava savunma sistemi çalışmaları. Hisar Hava Savunma Sistemi'nde son durum nedir?

"Testleri devam ediyor. Alımları konuşurken, yerli çalışmaları da durdurmuş değiliz."