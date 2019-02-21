CHP'de '10 Aralıkçılar' kavgası

Aday listelerinin ilçe seçim kurullarına teslim edileceği son gün CHP'de deprem yaşandı. Örgütün hazırladığı listeler boşa çıktı. Şişli, Avcılar, Adalar, Küçükçekmece, Esenyurt, Kartal gibi ilçelerde teşkilattan gelen listeler yerine İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hazırladığı listeler dikkate alındı. Parti içerisinde "10 Aralıkçı" diye bilinen Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel'e tepkiler çığ gibi.

"İŞADAMI" ADAY TEPKİSİ

Kaftancıoğlu'nun Avcılar'a aday yapmak istediği Hüseyin Aksu, ilçenin listesinde olmamasına rağmen birinci sıraya yazıldı. PM'den çekilen Fidan Aslan Eroğlu ve 3 yıl Beyoğlu ilçe başkanlığı yapan İnan Güney Beşiktaş'tan listeye girdi. Beşiktaş adayı Rıza Akpolat'ın Bahçelievler'de birlikte görev yaptığı bazı isimler de Beşiktaş'tan listeye girdi. Parti politikalarını yoksul mahallelerde anlatmak üzere görevlendirilen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuray Çepni de Maltepe kontenjandan listeye alındı. 10 Aralıkçıların İstanbul'un en gözde ilçelerini kontrol altında tutmak için bu yola başvurdukları ileri sürüldü. Listelerde ilk sıralara yazılanların mesleklerinin 'işadamı' olması da teşkilatların tepkisini çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partilileri 'Adayımız sen olacaksın' diye kandırması kriz çıkardı!

İLKELERE AYKIRI LİSTE

Akşam'ın haberine göre Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker, parti yönetimini topa tuttu. Şeker şunları söyledi: "Avcılar Belediye Başkan Adayımız Turan Hançerli ile bir meclis listesi oluşturmaya çalıştık. Canan Kaftancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun tarafından çeşitli gerekçelerle oyalandık. Kaftancıoğlu'nun listeyi alıp, 'gece saatlerinde sizi çağıracağız' demesine rağmen YSK'ya verilene kadar muhatap bulamadık."

Listelerin açıklanmasından önce istifasını veren Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Cevdet Bayram ise, "Beşiktaş'a taşıma meclis üyeleri atandı" dedi. Bayram HDP'yle ittifak nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Oğuz Kaan Salıcı

BUCA'DA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, daha önce başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesine tepki gösterdi. CHP yönetiminin, belediye başkan adaylığı değişikliğine gitmesi üzerine, aday adayı olanlar ve bazı partililer CHP İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Burada aday adayları adına açıklama yapan Zekiye Seda Sönmez, İzmir'in en büyük ilçesinde, partinin aday belirleme sürecinin sancılı olduğunu, daha önce adı duyurulan Suat Nezir'in isminde değişikliğe gidildiğini anımsattı.

AÇIKLAMA YARIDA KALDI

Suat Nezir'in destekçilerinin basın açıklamasına tepki gösterildi. Açıklamasının Nezir'i destek amaçlı olmadığını iddia eden destekçileri, tepkilerini alkışlarla dile getirdi. Basın açıklaması yarıda kalırken, yönetimden kişilerin araya girmesiyle tarafların kavgası yatıştırıldı.

HDP, KARTAL'DA BOYKOT YAPACAK

CHP'nin bazı ilçelerde ittifak adaylarını küstürdüğü ortaya çıktı. Bu ilçelerden biri de Kartal. HDP'lilerden tek bir ismin bile Kartal'da belediye meclis üyeliği listesine yazılmaması üzerine kriz çıktı. HDP Kartal teşkilatının hiçbir çalışmaya katılmayarak boykot yapacağı öğrenildi.