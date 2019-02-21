CHP’nin Adana adayından tepki çeken davranış

CHP'den bir skandal da Adana'dan geldi. CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'dan tepki büyük çeken bir davranış sergiledi. Karalar, camiye terlikle girdi.

"İŞTE CHP ZİHNİYETİ"

Zeydan Karalar'ın CHP zihniyetinin gerçek yüzünü gözler önüne seren bu hareketi sosyal medyada hızla yayıldı ve fotoğraf vatandaşlar tarafından sert bir dille eleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İşte Zeydan Karalar'a sosyal medyadan gelen tepkiler…

"CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar camiye terlikle girmiş! Cami adabını dahi bilmeyecek kadar milletten uzak dinden kopuklar. Çağdaşlık görüntüsünün temiz ruhun ve ahlakın kirlenmiş hali!"

CHP'liler İstanbul Eminönü'de Tanzim Satış noktasında alışveriş yapan vatandaşlarla akıllarınca böyle alay ettiler!

"Bir insan evladı, camiye neden terlikle girer?"

İYİ PARTİLİLER VE CHP'LİLER EYLEMDE

"BÖYLE REZİL RÜSVA OLURSUN"

"Cami adabından bihaber olduğu besbelli… Cami içinde görüntü vermek isteyip adabından bir habersen böyle rezil rüsva olursun"

"Ömründe ilk kez camiye girdiği her yerinden anlaşılıyor."

"OBAMA BİLE CAMİ ZİYARETİNDE TERLİK GİYMEMİŞTİ"

"CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar camiye terlikle girmiş. Obama bile cami ziyaretinde terlik giyinmemişti. CHP'nin bu milletin değerlerine ne kadar yabancı olduğunun vesikası!"