Aleviler isyan etti: CHP 10 yıldır bizi kandırıyor

CHP'nin her seçimde uydurma seçim vaatleriyle, oy deposu olarak gördüğü Aleviler, 31 Mart öncesi partiye öfkeli. İstanbul Silivri'de CHP'li Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın 2009'da sözünü verdiği cemevinin 10 yılda sadece kaba inşaatı tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu Beylikdüzü'nde ise 9 ayda tamamlanacağı sözü verilen cemevi için 5 yılda tek bir çivi bile çakılmadı.

Silivri Cemevi'nin temeli, 3 bin m2'lik alana Silivri Belediyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı işbirliğiyle 2009'da atıldı. 2014 seçimlerine kadar yetişeceği sözü verilen cemevi inşaatında aradan geçen 10 yıla rağmen sadece kaba işler tamamlandı.







YENİDEN ADAY YAPILDI

Seçim dönemlerinde vaat olarak kullanılmaya devam edilen cemevi projesi nedeniyle CHP'ye kızgın Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Özcan Işıklar'ı yeniden aday göstermesine isyan etti.



'BEN ALEVİ BEKTAŞİSİYİM' DEDİ

Başkanlığını Özgün Deniz Gündüz'ün yaptığı Alevi Kültür Derneği'nden yapılan açıklamada "Silivri Cemevi yılan hikâyesine dönmüş durumda. Yapamayacağı bir işin taahhüdünü neden verdiğini bir türlü anlamak mümkün değil. Bir önceki seçimlerde Alevi vatandaşları ziyaret ederek, 'Ben de Alevi Bektaşisiyim' diyen Özcan Işıklar'ın Bektaşi olmadığını tüm Silivrili biliyor. Alevi Bektaşisi olmadığı halde öyle olduğunu söyleyerek Alevi toplumunun aklıyla ve inançsal duygularıyla da oynayarak, seçim üstü rant elde etmek için yalan söylemekten çekinmemiştir" denildi.







CHP'YE OY YOK

Dernek, Özcan Işıklar'ın sosyal medyada bitmeyen cemevinin bahçesine diktiği ağaçları sosyal medyadan paylaşmasına da, "Özcan Işıklar'ın paylaştığı, çevre düzenlemesi yaptıklarını belirten ve kalem kalem yazdıkları ağaçların, döşenen taşların kamuoyuna servis edilmesi de bir utanç vesikası olarak seçim sürecine not düşülmüştür" ifadeleriyle tepki gösterdi. Silivri'de CHP'nin arka bahçesi olarak görülmek istemediklerini belirten dernek yetkilileri, "Alevi Kültür Derneği Silivri Şubesi olarak 31 Mart'ta Özcan Işıklar'ı desteklemeyeceğimizi de buradan kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.



YAPAMADIĞI CAMİYE İKİ KEZ TEMEL ATTI!

CHP'nin cemevleri üzerinden Aleviler'i istismar ettiğini gösteren bir başka adres ise Beylikdüzü. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için 2014'te 'Koltuğa oturursam hayata geçireceğim' diyerek duyurduğu birçok vaadini kağıt üzerinde bıraktı. Tek çivi çakmadığı Megakent Cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenleyen İmamoğlu, Görme Engelliler Müzesi, Yakın Tarih Müzesi ve tramvay gibi sözlerini de tutmadı.







PROJE YARIŞMASI İÇİN PARA SAÇTI

İmamoğlu'nun en dikkat çekici 'yalan projelerinden' biri Kavaklı Cemevi projesi. İmamoğlu'nun 'Kavaklı'da Türkiye'nin en iyi cemevi projesini hayata geçireceğim ve bu projeyi 9 ayda bitireceğim' sözünü verdiği cemevi inşaatı, tek bir çivi bile çakılmadığı için hayal oldu. Adına bir de yarışma düzenlendiği ortaya çıkan cemevi projesi için İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan mevcut CHP Belediye Başkan adayı şehir plancısı Mehmet Murat Çalık'ın da jüri üyesi olduğu proje için paralar havaya saçılmış. Düzenlenen yarışmada birinciye 60, ikinciye 45, üçüncüye ise 30 bin TL para ödülleri verildiği öğrenildi. Mansiyon ödülleri ile birinci olarak seçilen proje parasıyla birlikte 500 bin TL harcanan cemevi yapılsaydı 1 Ocak 2019'da açılacaktı. Cemevi yapılacak alan bugün yağmur suyu nedeniyle gölete dönmüş.



KAMU PARASI ÇARÇUR EDİLDİ

Beylikdüzü Belediyesi'nin parayı saza caza harcadığını belirten partililer ve Beylikdüzü'ndeki CHP'li seçmenler, "İhaleyi alan inşaat firması 10 milyon 750 bin TL'ye gerçekleştireceği projeyi, belediyenin ödeme yapmaması üzerine hayata geçiremedi. Maalesef kamunun parası çarçur edildi. İlçede festivaller, konserler her yıl düzenli olarak yapıldı. Parayı saza caza harcadılar. Cemevine gelince 'Paramız yok' denilerek proje iptal ediliyor" diye tepki gösterdi.





