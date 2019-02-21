Sorosçulara ağır müebbet

Gezi Parkı olayları soruşturmasında Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı'nın aralarında olduğu 2'si tutuklu, 6'sı firari toplam 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Almanya'da firari Can Dündar'a tepki kamerada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Can Dündar, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Ciğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Yiğit Ali Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman şüpheli olarak yer aldı.



Kavala, darbelerin finansörü olarak bilinen Soros'un, Türkiye'de faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı'nı yönetiyordu.



Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, ateşli silahlar kanuna muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefetle suçlanan şüphelilerin, 2011'den itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalıştıkları olayları 2013'te sahneye koydukları belirtildi. 657 sayfalık iddianamede, "11.11.11 Ayaklan İstanbul/Occupy İstanbul" sloganıyla sosyal medyada başlatılan eylem, Gezi olaylarının başlangıcı olarak kabul edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerinde mahkeme heyeti iki hafta içinde incelemesini tamamlayıp kabul yada ret kararı verecek.