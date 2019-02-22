Başkan Erdoğan'dan Muğla'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün Fethiye bir başka güzel, bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu. Tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum karşımda. Zillet, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük bir başarı yakalayacağız.

PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR BUNU YAPACAĞIZ...

Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın Fethiye. Fethiyeli kardeşlerime de ancak böyle bir milli tavır, böyle asil bir duruş yakışır. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. AK Partili kardeşlerim en ufak bir rehavete kapılmayacak. Aramızda fire vermeyeceğiz. MHP'li kardeşlerim aramızda en ufak bir fire vermeyeceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız. Biz çalışırsak, omuzlarındaki yükün hakkını verirsek 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı'nındır.

BİZİM ROTAMIZ, İSTİKAMETİMİZ BELLİ...

Bizim rotamız, istikametimiz belli. Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek, neyi vadettiysek göreve geldiğimizde onun gayreti içinde olduk. 3-5 oy alma adına lobiler karşısında eğilmedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Ama bu memleketi terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevine yerleştirdik.

CHP'Lİ KARDEŞLERİM ATTIĞIN OYLAR NEREYE GİDECEK?

Bu CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz. Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz.

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