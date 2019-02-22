FETÖ propagandası yapan ABD merkezli diziye erişim engeli

ABD merkezli online dizi ve film platformu olan Netflix'te yayınlanan "Designated Survivor" adlı dizide 15 Temmuz darbe kalkışmasının FETÖ ile alakasının olmadığı iddia edilmiş, bu durum kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Dizide "Nuri Şahin" isimli bir kişi Türk Cumhurbaşkanı "Fatih Turan" tarafından, Türkiye'deki darbe girişiminin aktörü olarak suçlanırken Şahin isimli karakterin FETÖ lideri Fethullah Gülen'e benzerliği ise dikkat çekmişti.

FETÖ PROPAGANDASI YAPTILAR

Dizinin bazı sahnelerinde geçen diyaloglarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretler yer alırken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ise karizmatik ve yakışıklı bir muhalif lider olarak resmedilmişti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diziyi izleyen Türk vatandaşları terör örgütünün propagandasını yapan ve Başkan Recep Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretlerin edildiği dizinin internet platformlarından kaldırılması için kampanya başlatmıştı.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Söz konusu dizinin 2. Sezon 7. Bölümünde FETÖ/PDY terör örgütünün sempatik bir örgüt olarak gösterildiğinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumsuz kimlikle tanıtıldığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde söz konusu dizinin internet platformlarından kaldırılması için İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuruldu. Hâkimlik ise başvuru kapsamında dizinin 2. Sezon 7. Bölümünde yayınlanan sahnenin suç unsuru içerikli olduğunu değerlendirilerek erişimin engellenmesine karar verdi.