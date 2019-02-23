PKK ümidini zillet ittifakına bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



İTTİFAKINIZ ORTADA

Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Terör örgütlerine ve darbecilere karşı mücadele eden gazilerimin cesareti var. Bu CHP'liler, ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Bunlar kumarla meşgul. CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız. HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini biz de biliyoruz. AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muğla'nın 2050 yılına kadar..."

SENDE O YÜREK YOK

15 Temmuz gecesi Marmaris'teydim. Haber gelince hemen eşim, damadım, kızım, torunlarım hareket ettik. Yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. 23.15'te de Bay Kemal oraya gelmiş. FETÖ'cülerin korumaları arasında Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. Utanmadan "Haberim olsaydı ben de beklerdim" diyor. Sen ürkeksin, korkaksın, sende o yürek yok.



KOLTUĞA YAPIŞMIŞ

(Kılıçdaroğlu) Bak bu kadar seçime girdi. Adam ya koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o koltukta oturmaz. Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Utandıkları için parti amblemlerini koyamıyorlar"

AMBLEMLERİNİ GİZLİYORLAR

Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit etti. Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyor. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyorlar.



MEZARA KADAR

Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Zillet ittifakı içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı, babasını yere göğe sığdıramayanlar da var. Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp da başarılı olamayanlar 31 Mart'a sarılmış durumdalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da vatandaşlara hitap etti

SLOGANLARI PENSİLVANYA'DAN

Başkan Erdoğan, Muğla ziyaretinin ardından Fethiye ilçesine giderek Beş Kaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. 1957'deki büyük Fethiye depreminde hayatlarını kaybedenleri yad eden Erdoğan şunları söyledi:

Bizim rotamız, istikametimiz belli. Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek, onun gayreti içinde olduk. 3-5 oy alma adına lobiler karşısında eğilmedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Memleketi terör örgütlerinden kurtardık. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımız cezaevinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı "Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız..."

Bu CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz. Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz.

Karşımızdaki 4'lü çete ne yapıyor? Onlar Ankara'da liste, çıkar kavgası veriyor. Bölücü terör örgütüne ve FETÖ'ye şirin gözükme çabası içinde. Foyaları çıkmaya başladı. Çevirdikleri tezgahlar aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil müdahale ediyor. Kimin kime oy vereceğine eş başkanlar karar veriyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara hitap etti

'CHP HİZMETTE SIFIR'

Muğla ve Fethiye'de Başkan Erdoğan'ı dinlemeye gelen coşkulu kalabalık, saatler öncesinden alanı doldurdu. CHP'ye tepki gösteren vatandaşlar şunları söyledi:

Güneş Özgür: Yollar berbat halde, özellikle su çok pahalı. AK Parti belediyeciliği istiyorum.

Nihal Akçay: Hizmet yok. Köy mü, şehir mi belli değil.

Mehmet Tezcan: Muğla belediyeciliği benim açımdan çok kötü, hizmet denen bir şey yok. Yani hizmette sıfırlar. Bodrum'un hali keza.

Nermin Gonca Özüpak: Bir zamanlar nasıl İstanbul çöp yığınlarıydı Muğla da aynı o şekilde. Çok güzel bir şehrimiz var ama hiç kıymetini bilmiyorlar.

Rıza Özkan: Türkiye'nin itibarı onunla geldi. Nankörlüğe gerek yok. CHP kirli ittifak peşinde.

Bekir Çam: Allah Erdoğan'ı bize sevdirdi. O mazlumların gür sesi. Vatan, millet ve din düşmanlarını ezip geçti.

Mehmet Ali Zorlu: Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye verdiği hizmetler ortada. Ne PKK'ya, ne FETÖ'ye geçit vermedi. Hep arkasındayız.



Günnur KOÇAR / MUĞLA