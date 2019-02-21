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Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Giriş Tarihi: 21.02.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 23:29
Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı , Manisa Valiliğinde öğrencilerin "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.

Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Cumhurbaşkanı , Manisa Valiliğini ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz tarafından karşılanan Erdoğan, valilik binasında şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin çalışmalarını ve projelerini dinledi.

Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Erdoğan, ziyaretinin sonunda öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceleyerek, başarılar diledi.

Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi
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Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi
Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi
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