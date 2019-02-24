AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Toplantının başında Genel Kurulda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

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Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.





Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi yaptıklarını belirterek, "Meclis Başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır." dedi.

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BAŞKANLIK SEÇİMİNE GEÇİLDİ

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.

Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığına aday oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da Genel Kurulda bulunuyor.

Mustafa Şentop 3. turda 336 oyla TBMM Başkanı seçildi



İLK TUR OYLAR SAYILDI

Başkanlık ilk tur oylaması bitti ve oylar sayıldı. Buna göre AK Parti adayı Mustafa Şentop 322 oy aldı.

İkinci tura geçildi.

İKİNCİ TUR OYLAMASI TAMAMLANDI



TBMM'de ikinci tur tamamlandı! AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop ikinci turda 333 oy aldı. CHP'li Engin Altay ise 126 oy aldı.

TBMM'NİN YENİ BAŞKANI ŞENTOP TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu. TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı. Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı. ŞENTOP: ADALET VE TARAFSIZLIK ANLAYIŞI İLE GÖREVİMİ YÜRÜTECEĞİM 3'ncü oylamada 336 oy ile TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop: Bize düşen en önemli görev bu yüce Meclis'e layık olmak, itibarını korumaktır. Adalet ve tarafsızlık anlayışı ile görevimi yürüteceğim.





BİLGİÇ, YENİ TBMM BAŞKANVEKİLİ



AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı

AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı.

AK Parti Meclis Grubu, yeni TBMM Başkanvekilini belirlemek üzere Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı.

Yapılan seçim sonucu, Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.