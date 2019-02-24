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  • TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…

yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Meclis’e geldi ve…

'ın istifasının ardından geçici olarak Celal Adan'ın Başkan olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanlık seçimi bugün yapıldı. 3. tura kalan seçimlerde ipi göğüsleyen isim adayı oldu. Başkanlık seçimi sırasında eski Başkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın meclise geldiği anlarda Genel Kurul'da alkışlandı. Tüm partilerden milletvekilleri kendisini tebrik etti, tokalaştı ve fotoğraf çektirdi. İşte Binali Yıldırım'ın vedası ve yeni Başkan Mustafa Şentop'un Başkanlığa geldiği önemli günden tarihe geçen kareler…

Giriş Tarihi: 24.02.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 15:53
TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
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TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
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TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
TBMM yeni başkanını seçti; Oylama yapılırken Binali Yıldırım Meclis’e geldi ve…
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