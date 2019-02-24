Binali Yıldırım'ın istifasının ardından geçici olarak Celal Adan'ın Başkan olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık seçimi bugün yapıldı. 3. tura kalan seçimlerde ipi göğüsleyen isim AK Parti adayı Mustafa Şentop oldu. Başkanlık seçimi sırasında eski Başkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın meclise geldiği anlarda Genel Kurul'da alkışlandı. Tüm partilerden milletvekilleri kendisini tebrik etti, tokalaştı ve fotoğraf çektirdi. İşte Binali Yıldırım'ın vedası ve yeni Başkan Mustafa Şentop'un Başkanlığa geldiği önemli günden tarihe geçen kareler…