Dışişleri Bakanlığı: 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri FETÖ ile mücadelede ülkemize getirilen isimlere ilişkin rakam verdi. Ordu'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ak Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin konuştu. FETÖ'nün ülke ve dünya için ortak bir tehdit olduğunu söyleyen Kıran, "Biz bütün ülkeler ile ilişkilerimizde, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler üzerinde bu tehdit ile ortak mücadele önemini vurguluyoruz. Bu ülkelerin başında ABD geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kanlı senaryosunu hayata geçiren ancak daha önce 17-25 Aralık darbe süreçleri olsun gerek ülkemizin en stratejik kurumlarına kılcal damarlarına kadar sızmak süretiyle ülkemizi işgal girişimleri olsun bu tehditi tamamen bertaraf etmek durumundayız.

'100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ TERÖRİSTİ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ'

FETÖ, dünyanın yeni nesil terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak tehdittir, ortak tehditlerde ortak mücadele ile etkinlik gösterilebilir. Biz buna inanıyoruz. Bu noktada da dünyanın her coğrafyasında FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz. Gerek okulların iadesi, gerek teröristlerin iadesi noktasında müttefiklerimize hem bunu anlatıyoruz, ısrarla kararlılıkla dile getiriyoruz, hem de gereğinin yapılmasının takipçisi oluyoruz. Bugün 20'nin üzerinde FETÖ okulları iade edildi. En son Pakistan bu kararı aldı. Afganistan da önemli gelişmeler yaşadık. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi. Dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristleri takip etmeye ve onlara ülkemize karşı insanlığa karşı işledikleri suçlara karşı hukuk karşısında hesabını sormaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.