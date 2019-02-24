Hakaret ve iftiranın cezası 1 milyon 212 bin 564 lira

BUGÜN NELER OLDU

Eskişehir'deyaşayan Aysun Demir üzerinden "Çöpten ekmek topluyor" yalanı ile algı operasyonu yürüten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti sürüyor. Kılıçdaroğlu kimi zaman Erdoğan ve ailesi üzerinden yalan siyaseti yaptı, kimi zaman bakanlar ve STK'lar üzerinden iftira attı, kimi zaman da Aysun Demir örneğinde olduğu gibi vatandaşları kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetinin bedelini ödemek için CHP'de fon bile kuruldu. Kılıçdaroğlu, hakaret ve iftiralarından dolayı 2010'dan bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine 1 milyon 40 bin 853 lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu, bakan ve bürokratlara hakaretinden dolayı da 171 bin 500 lira tazminata mahkum oldu. Kılıçdaroğlu toplamda 1 milyon 212 bin 564 lira tazminat ödedi."Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi oldu" dedi, üç davada 698 bin TL tazminata mahkum oldu."Berat Albayrak, Erdoğan tarafından İsrail'e gönderildi" dedi, Albayrak "İsrail'e hiç gitmedim" yanıtı verdi.TÜRGEV için "Rüşvetçi vakıf" dedi, 10 bin lira tazminat ödedi.Adana'da intihar eden iki çocuk annesi Emine Akçay için "Yoksulluktan intihar etti" dedi. Akçay'ın annesi Cennet Konur, Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini açıkladı."Konya'da 40 günlük Ayaz bebek donarak öldü" dedi, otopsi raporu "Doğal yollardan ölüm" çıktı."Samsun'da 2.5 aylık Kübra Nazar bebek açlıktan öldü" dedi, otopsi raporunda "Ölüm açlığa bağlı değil" denildi.