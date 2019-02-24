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İşte Sur’un yeni evleri

’ın tarihi Sur ilçesinde, terör örgütü ’nın hendek ve bombalarıyla yıkılan ’nde geleneksel 44 tamamlandı. Bölgede toplamda bin 500 müstakil ev yapılacak

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019
İşte Sur’un yeni evleri
Terör örgütü PKK mensupları, sözde özerklik bahanesiyle tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri'nde hendek kazdı, insanların evlerine el yapımı patlayıcı döşedi. Harabeye dönen mahallelerde bulunan 4 bin ev yıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen "Sur İhya Projesi" kapsamında yıkılan evlerin yerine yenileri yapılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilçede Hasırlı Mahallesi'nde yapımına başlanan 44 geleneksel Diyarbakır Evi tamamlandı. Toplamda 6 mahallede, 13 bin metrekarelik alanda planlanan 2 katlı konutlar, Sur'daki tarihi eserlerin aslına uygun inşa ediliyor. Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yapılan konutlar, tarihi Surlar'dan yüksek olmayacak şekilde inşa edilirken, toplamda bin 500 müstakil Diyarbakır Evi'nin yapılacağı belirtildi. Evlerin kiler olarak kullanılan bodrum katı, avlu tabir edilen bahçesinde süs havuzu da bulunuyor. Yine aynı bölgede yapılan yollar modern aydınlatma sistemi ile donatıldı. Kurşunlu Cami'nin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tamamlanan Diyarbakır Evleri'ni de gezecek. Alipaşa Mahallesi'nde de Diyarbakır mimarisine uygun yapılan evlerin inşaatı devam ediyor. İlk etapta 47 ev, 2 adet butik otel, 8 adet ticari dükkân, bir adet otopark ve parklar yer alıyor. 22 bin metrekare inşaat alanında 70 metrekareden 400 metrekareye kadar yapılacak olan evler 8 adadan oluşuyor.

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