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’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildi

’in Nizip İlçesinde Jandarma ekipleri 12 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 09:51
Gaziantep’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtani Mahallesi'nde bir iş yeri ve evde kaçak ürün satıldığı ihbarı üzerine her iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler Suriye uyruklu olduğu öğrenilen M.K.'nin işyerinde 4 bin adet cinsel uyarıcı hap, M.S.'nin evinde ise, 8 bin adet cinsel içerikli uyarıcı hap, krem ve sprey ele geçirildi.

Haplara ve diğer ürünlere el koyan Jandarma, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyarıcı haplarla ilgili olarak Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı.

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Gaziantep’te 12 bin uyarıcı hap ele geçirildi
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