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Son dakika: İl Seçim Kurulu Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi

İYİ Parti'deki adaylık başvurusunu zamanında yapamayan ve sonrasında 'den aday olacağını duyuran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, 'ya gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 16:32
Son dakika: İl Seçim Kurulu Kocamaz'ın DP adaylığını kabul etmedi

Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz' ın Demokrat Parti' den de aday olamayacağı kararını verdi.

ZAMANINDA BAŞVURAMAMIŞTI

Bilindiği gibi Kocamaz'ın belgeleri zamanında YSK'ya ulaştırılamamış ve bu parti içinde de bir karmaşa ve karşılıklı suçlamalara neden olmuştu. Sonrasında Kocamaz DP'den aday olacağını iddia etse de gereken zaman diliminde başvurmadığı için İl Seçim Kurulu aday olamayacağına karar verdi.

Ä°YÄ° Parti, Burhanettin Kocamazâ??Ä± aday gÃ¶steremedi

Ayrıntılar geliyor...

İYİ PARTİ, BURHANETTİN KOCAMAZ’I ADAY GÖSTEREMEDİ

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Son dakika: İl Seçim Kurulu Kocamaz'ın DP adaylığını kabul etmedi
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