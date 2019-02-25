Son dakika: İl Seçim Kurulu Kocamaz'ın DP adaylığını kabul etmedi

Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz' ın Demokrat Parti' den de aday olamayacağı kararını verdi.

ZAMANINDA BAŞVURAMAMIŞTI

Bilindiği gibi Kocamaz'ın belgeleri zamanında YSK'ya ulaştırılamamış ve bu parti içinde de bir karmaşa ve karşılıklı suçlamalara neden olmuştu. Sonrasında Kocamaz DP'den aday olacağını iddia etse de gereken zaman diliminde başvurmadığı için İl Seçim Kurulu aday olamayacağına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

İYİ PARTİ, BURHANETTİN KOCAMAZ’I ADAY GÖSTEREMEDİ