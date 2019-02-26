Son dakika: CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
CHP'ye 31 Mart seçimleri öncesi şok bir haber geldi. Muğla İl Seçim Kurulu, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 26.2.2019 13:21Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 13:28
CHP tarafından aday gösterilen Mustafa Saruhan'ın adaylığına AK Parti'nin yaptığı itirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu, talebi yerinde buldu ve Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.