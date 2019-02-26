Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

Son dakika: 'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

'ye 31 Mart seçimleri öncesi şok bir haber geldi. İl Seçim Kurulu, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 13:28
Son dakika: CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP tarafından aday gösterilen Mustafa Saruhan'ın adaylığına AK Parti'nin yaptığı itirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu, talebi yerinde buldu ve Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN