FETÖ bağını inkar etti "erkek arkadaşı" ele verdi

Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361 sayfalık iddianamede, yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Ayşenur B'nin (26) ifadesine yer verildi.

Ayşenur B, ifadesinde, yakalandığı hücre evinin örgüte ait olduğunu bilmediğini, öğrencisi olduğu üniversiteye ilişkin sosyal medya hesabından bu evi go¨rdüğünü savundu.

KPSS'YE ÇALIŞMAK İÇİN...

Evde kalanları önceden tanımadığını iddia eden Ayşenur B, "Bu evde kalan iki kişi kira ödemekte zorlandığı için ev arkadaşı arıyormuş. Gidip kızlarla görüştüm, eve baktım ve kalmaya karar verdim. KPSS'ye çalışmak için ailemden izin aldım ve öğrenci evinde kalmaya başladım. Evin sorumlusu yoktur." diye konuştu.

Ayşenur B. ifadesinde, evin maddi ihtiyaçlarının ortak karşılandığını, kalanlarla örgütsel bir irtibatının olmadığını öne sürdü.

Örgütün, toplantı ve organizasyonlarına da katılmadığını ileri süren Ayşenur B, savunmasına şöyle devam etti:

"Konyalı olduğumuz için ailemden ayrı bu evden başka bir evde kalmadım. O¨rgu¨t adına kullandıgˆım kod ismim yoktur. Yapılanmanın toplantı, faaliyet ve eylemlerine katılmadım. Yapılanma ic¸erisinde herhangi bir go¨revim olmadı. Örgüt içerisindeki hiyerarşik dizilimin ne oldugˆunu bilmiyorum."

"EYALET TALEBE MESULÜ ARACILIĞIYLA TANIŞTIK"

Aynı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve başka bir hücre evinde yakalanan Fatih K. (28) ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, örgüt yapılanması ve arkadaşı Ayşenur B. hakkında bildiklerini anlattı.

Ayşenur B'yi bir yıldan fazladır tanıdığını ifade eden Fatih K, "Ayşenur B. kız arkadas¸ım olur. Eyalet talebe mesulü olan K.K'ye evlenmek istediğimi söylemem üzerine onunla tanıştım. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki konumu bölge talebe mesullüğüdür. İlgilendiği evler olduğunu bana söyledi ama net sayıyı bilmiyorum. Ayşenur B'nin örgüt içerisindeki kod adı Zeynep'tir. Kendisiyle Falcon uygulaması üzerinden görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.

Fatih K, o¨rgu¨t ic¸erisinde gizlilik esas oldugˆundan Ayşenur B.'nin sorumlu olduğu evleri söylemediğini, kendisinin de bu şekilde davrandığını, darbe girişiminin ardından örgüt içerisinde uyulması gereken gizlilik tedbiri için çıkarılan sahte kimliğin, kız arkadaşı tarafından bilindiğini dile getirdi.

İddianamede, şüpheli Ayşenur B. hakkındaki değerlendirmede ise şu görüşlere yer verildi:

"Şüpheli Ayşenur B'nin, Zeynep kod ismi ile örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerinin olduğu, şüphelinin, örgütün yeni yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulu¨/eyalet talebe mesulu¨' olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Şüpheli, örgüt adına il dışından Konya'ya eğitim için gelen öğrencileri karşılama, öğrenci evlerine ve hakkında işlem yapılan kişilerin ailelerine gidecek maddi destekler konusunda sorumluluklarının olduğu tespit edilmiştir."

- VERDİĞİ İFADELERİ KABUL ETMEYİNCE TUTUKLANMIŞTI

Operasyonun ardından Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24'ü tutuklu 65 sanık hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Fatih K, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, mahkeme heyetine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirtmişti. Heyet, Fatih K'nın tutuklanmasına karar vermişti.