Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Uyuşturucu madde kullanmak ile tüfek ve gaz tabancası bulundurmak suçlarından haklarında işlem yapılan M.K. ve E.K, ele geçirilen kitaplarla ilgili soruşturmanın yürütülmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.