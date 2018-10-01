Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi

Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 16:25
  • 1
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram esrar, tüfek ve gaz tabancasının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün firari yöneticilerinden Reşit Haylamaz'a ait kitaplar ele geçirildi.

  • 2
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

İl genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesinde yaşayan C.S, E.K. ve M.K'nın ikametlerinde esrar bulunduğu bilgisine ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Şüphelilerden E.K. ve M.K'nın kaldıkları eve yapılan operasyonda 120 gram esrar, otomatik av tüfeği, gaz tabancasının yanı sıra elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün firari yöneticilerinden Reşit Haylamaz'a ait kitaplar ele geçirildi.

  • 4
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Uyuşturucu madde kullanmak ile tüfek ve gaz tabancası bulundurmak suçlarından haklarında işlem yapılan M.K. ve E.K, ele geçirilen kitaplarla ilgili soruşturmanın yürütülmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

  • 5
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Diğer şüpheli C.S'nin ikametindeki aramada ise 14 tabanca fişeği ile otomatik av tüfeği bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulandı.

  • 6
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
  • 7
  • 23
Uyuşturucu operasyonunda kitapları ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi
BİZE ULAŞIN