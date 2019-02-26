Hükümetten 'Cücelere' müjde

TÜM HAKLARA KAVUŞTULAR

2016'da KDK'ya mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan başvurunun ardından harekete geçen hükümetin bu kararıyla engelli statüsüne kavuşan cüceler artık erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. Çoğu fiziksel nedenlerle iş bulamayan cüceler e-KPSS hakkı da elde etti, böylece artık kamu ve özel her yerde zorunlu istihdam hakkından faydalanacaklar.

Engelli kadrosu olan yerlerde çalışabilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile engelli maaşına bağlanacak olan cüceler, doğum yardımı, vergi indirimleri, ÖTV ve engelli araç desteği ile birlikte hastalıkları nedeniyle yoğun ihtiyaç duydukları özel ayakkabı, protez ve çeşitli cihazları da SGK tarafından karşılanacak. Tüm sağlık sigortaları ve ilaçları da devlet tarafından verilecek.

Dünyada ilk kez cüceleri sosyal haklar noktasında tanıyan tarihi karar için SABAH'a konuşan cüce Umut Kösemen (45), şunları söyledi:

YILLARCA MÜCADELE VERDİK: Yüzde 54 engelliyim, boyum 1.32. 20 yıldır Aikido sporu yapıyorum, siyah kuşağım var, şimdi 2021'de Almanya'da yapılacak 'cüce oyunlarında' Türkiye'yi okçuluk alanında temsil edeceğim. İki üniversite okudum, iki dil biliyor ve dolu bir CV'm var. Buna rağmen 'boyun kısa' deyip iş vermiyorlar. Yıllarca mücadele verdik, cüceler engellerine bir de manevi yaralanma ekleniyor. Araçlara binemiyoruz, inemiyoruz, ev, eşyalar, giysiler kısaca var olan her şey bizden çok büyük. Ortalama ömrümüz 50-55 yıl. Hastalığımızı bilen yok ama bizi gören gülüyor. İşte tüm bu mağduriyetleri hükümet duydu.

HÜKÜMET ASIRLIK YARAYI KAPATTI: Çok mutluyuz, bu tarihe geçecek bir karar. Yıllarca mücadele ettik, çoğu arkadaşımız bu sonucu göremeden hayatını kaybetti ama Cumhurbaşkanlığı. KDK ve TBMM'nin büyük desteği ile artık devlet bize 'sizin için varız, yanınızdayız' dedi. İnsanlar bize gülüyordu, şehirlerdeki her şey bize büyük, otobüse bile binemiyorduk şimdi devlet artık hayatı bize kolaylaştıracak. Artık yüzde 40 oranla tüm sosyal haklara sahip olduk. Hükümetimiz asırlık yarayı kapattı.





4 BAKANLIĞI BİR ARAYA GETİRDİ

İki yıllık yoğun bir mesai yürüten KDK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Maliye, Milli Eğitim olmak üzere dört bakanlığı bir araya getirdi. KDK 2016'da aldığı ilk başvuruyla birlikte beş yıldır sekiz tavsiye kararı çıkardığı, dört bakanlığın katılımıyla bir çalıştay yaptığı sorunu başarıyla çözdü. Böylece 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'in ekinde yer alan "Özür Oran Cetveli"nde yüzde 40 engel oranı ile yer aldı.

AKONDROPLAZİ (CÜCELİK) NEDİR?

İnsanlarda cüceliğin en sık nedeni olan akondroplazi, FGFR3 genindeki spesifik mutasyonlar sonucu ortaya çıkan otozomal dominant bir hastalıktır. Gövde normal boyutlarda iken kollar ve bacakların normalden küçük ve kısadır. Halk arasında cücelik olarak bilinir. Genetik bir hastalık olan akondroplazi'de erkeklerde ortalama boy 131 cm, kadınlarda ise 124 cm'dir. Zekaları normaldir.



