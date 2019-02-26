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: Hükümetten hakkında flaş açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Pakdemirli, tanzim satışlarda nohut ve mercimeğin bugün, pirincin ise haftaya satışına başlanacağını açıkladı. Pakdemirli konuya ilişkin, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız" dedi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:11
Son dakika: Hükümetten tanzim satış hakkında flaş açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanzim satışlarda nohut ve mercimeğin bugün, pirincin ise haftaya satışına başlanacağını açıkladı.

Tanzim satışlarına değinen Bakan Pakdemirli, "Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Hal Yasası'nın Meclis'in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını düşündüğünü belirtti.

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Son dakika: Hükümetten tanzim satış hakkında flaş açıklama!
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