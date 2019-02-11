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başladı! Fırsatçılar kaybetti

Fahiş artışların yaşandığı sebze meyve fiyatları, noktalarının faaliyete geçmesiyle düşüşe geçti. Geçen hafta 14 TL'ye kadar çıkan patlıcanın kilosu 6-7 TL'ye indi.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 10:48
Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Sebze meyve fiyatlarında hem market hem hal hem de pazarlar arasında oluşan uçurum atılan adımlarla kapanmaya başladı. Geçen hafta zirve yapan sebze meyve fiyatları, belediyelerin noktalarıyla "karsız" satışa başlaması ve fırsatçılara yönelik artan denetimlerle düşüşe geçti. İstanbul'da geçen hafta Bahçeşehir'de 10 TL'ye kadar çıkan mandalinanın kilosu yine aynı pazarda 4-6 TL seviyesine indi. Mandalina geçen hafta Beşiktaş pazarında 5 TL'den satılıyordu. Bu hafta fiyatları araştırmak için gittiğimiz pazarda mandalinanın kilosu 4 TL'ye geriledi.

Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Pazarlardaki fiyatların tüm ürünlerde düştüğünü söylemek şimdilik zor. Düşüşün özellikle kamuoyunda daha çok tartışılan patlıcan, yeşil biber ve domateste yaşandığı dikkat çekiyor. Geçen hafta 14 TL'ye kadar yükselen patlıcanın kilosu İstanbul'daki farklı semt pazarlarında 6-7 TL'den satılıyor. Yine etiketlerde 20 TL'yi gören yeşil biberin kilosu 10-12 TL civarında alıcısını bekliyor. 5 TL'den satılan patatesin kilosu 4 TL'ye 5-7 TL'ye satılan portakalın kilosu 3-4 TL'ye, 8-10 TL'ye satılan ıspanakın kilosu 4-6 TL'ye gerilemiş durumda. Son 1 aydır takip ettiğimiz diğer sebze meyvelerin fiyatları ise yerinde sayıyor. Limon, armut, elma, muz, karnabahar, salatalık, lahana, kabak, ayva, nar, pırasa, roka, maydonoz ve marulun fiyatında önemli bir düşüşün olmadığı görülüyor.

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Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Tanzim noktasında portakal 2 TL

İstanbul'daki ilk mobil noktaları Gaziosmanpaşa ve Aksaray'da hayata geçirildi. Tanzim satış noktasında domates 4 TL, salatalık 4.5 TL, biber 8 TL, elma 2.5 TL, portakal 2 TL, patates ve soğan ise 3 TL fiyata sahip. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirecek. Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.

Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Dikilitaş pazarında geçen hafta kilosu 12 TL'den satılan patlıcanın fiyatı 6 TL'ye düştü.

Fırsatçılar 9 kat pahalıya satmış

Operasyonlarla sebze ve meyve fiyatlarındaki vurgunun ortaya çıkarıldığını söyleyen Pekcan, "Alış satış fiyatı arasında 9 kat fark tespit ettik" dedi.

Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallerde yapılan eşzamanlı operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları tespit ettiklerini belirterek, "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık" ifadesini kullandı. Operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan "vurgun"un ortaya çıkarıldığının altını çizen Pekcan, ilk belirlemelere göre, "ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini vurguladı. Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların da tespit edildiğini söyledi.

Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

DENETİMLER ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. Hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan düşüşler görüldü. Denetimler Türkiye genelinde sürecek."

Kaynak: Akşam

Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti
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