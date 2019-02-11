Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Pazarlardaki fiyatların tüm ürünlerde düştüğünü söylemek şimdilik zor. Düşüşün özellikle kamuoyunda daha çok tartışılan patlıcan, yeşil biber ve domateste yaşandığı dikkat çekiyor. Geçen hafta 14 TL'ye kadar yükselen patlıcanın kilosu İstanbul'daki farklı semt pazarlarında 6-7 TL'den satılıyor. Yine etiketlerde 20 TL'yi gören yeşil biberin kilosu 10-12 TL civarında alıcısını bekliyor. 5 TL'den satılan patatesin kilosu 4 TL'ye 5-7 TL'ye satılan portakalın kilosu 3-4 TL'ye, 8-10 TL'ye satılan ıspanakın kilosu 4-6 TL'ye gerilemiş durumda. Son 1 aydır takip ettiğimiz diğer sebze meyvelerin fiyatları ise yerinde sayıyor. Limon, armut, elma, muz, karnabahar, salatalık, lahana, kabak, ayva, nar, pırasa, roka, maydonoz ve marulun fiyatında önemli bir düşüşün olmadığı görülüyor.