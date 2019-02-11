Tanzim satış başladı! Fırsatçılar kaybetti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallerde yapılan eşzamanlı operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan fahiş fiyat artışları tespit ettiklerini belirterek, "İlk verilere göre, fahiş fiyat uygulayan 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlığımızca idari işlem başlattık" ifadesini kullandı. Operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan "vurgun"un ortaya çıkarıldığının altını çizen Pekcan, ilk belirlemelere göre, "ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini vurguladı. Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların da tespit edildiğini söyledi.