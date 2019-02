Kandil emrediyor CHP uyguluyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce Yozgat daha sonra Tokat'ta meydanları dolduran onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve Tokat'taki Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde yaptığı konuşmalarının satırbaşları;Türkiye'nin mücadelesinde karşısında diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi silah gibi kullanan sinsi odaklar var. Maalesef bu mücadelemizde karşımızda içimizden bize çelme takmaya çalışan birtakım partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor. Ama kumanda Kandil'deki hainlerin elinde, Pensilvanya'daki hainin elinde. Kandil emrediyor onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor onun güdümündeki kişiler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp belediye başkan adayı gösteriyor."Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz" diyor. Ahlaksıza bak ya... Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi korururuz. Ama Kürtçülük yapana da bu noktada bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük. Şimdi diyorlar ki kayyum atanan yeri geri alacağız. Benim vatandaşım geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum devletin verdiği imkanları siz Kandil'e gönderecek olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Ve sizlerle yola devam etmeyiz. Zillet İttifakı'na destek verenlere karşı tavrımız açıktır. Bunlar hala kendini buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet oyu adı İYİ kendi karışık partiye verecek ama sonuçta buralarda PKK'nın FETÖ'nün borusu ötecek. Millet bu felakete izin vermez.Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Her ne yaptıysak milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet İttifakı ise; bir ucu Kandil'de bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı inşa etmiştir.Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi, bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir, bugün bize ihanet edenler, yarın gittikleri yere ihanet eder.18 yaşında oy kullanacak gençler ülkemizde eskiden yaşadığımız şeyleri bilmiyor. Yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilmiyor. Birilerinin istismarını yaptığı sosyal devlet anlayışını ayağa kaldırdık. 2002-2018 döneminde 284 milyar lira sosyal yardım yaptık. 17 yılda ekonomiyi 3,5 kat büyüttük. IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok. Son 10 yılda 9 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. 31 Mart'ta Suriye'deki, Irak'taki ve ekonomideki oyunu bozmak için sizlerin oyunu istiyoruz..Başkan Erdoğan'ın, Yozgat ve Tokat mitinglerinde meydanlara akın eden halk duygularını SABAH'la paylaştı:MHP ve AK Parti arasındaki ittifakı sonuna kadar destekliyoruz. Memleket için hayırlı bir ittifak oldu. Biz de Yozgat'tan bu ittifaka her zaman destekçiyiz. Birlik beraberlik zamanı. Gardaş gardaşa sarıldılar ittifak kurdular. Diğerlerinin eline geçseydik halimiz ne olurdu. Tanzimler millet için güzel bir şey.Seçim ittifakı iyi oldu. Memleketin hayrına atılan bir adımdı. Sınır ötesi askerimiz operasyonlar düzenliyor. Milletinden ve devletinden güç alacak ki birlik ve beraberlik içerisinde düşmana 'dur' diyeceğiz.Başkan Erdoğan'ı çok seviyoruz. Tokat Belediyesi çok güzel çalışıyor. AK Parti olmazı olduruyor. Milletin dilinden konuşuyorlar. Hastasını ziyaret ediyorlar. Yoksula yemek verip evini onarıyor. Bakımından, temizliğine sosyal belediyecilik ve sağlık hizmetlerinden memnunuz. Millet İttifakı zillet ittifakı. Terörle kol kola geziyorlar. Yarım oyum olsa vermem.Devlet mazot paramızı, tohum paramızı veriyor. Bundan iyisi can sağlığı. Başkanımıza Allah uzun ömür versin.Tokat 5 yılda büyük değişim yaşadı. İstanbul'dan gelen akrabalarımız 'Burası Tokat mı' diye şaşırıyorlar. Belediye Başkanımız devam ederse inşallah daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Gençlik Merkezleri çok faydalı oldu. Kütüphane açıldı. Gidip orada ders çalışabiliyoruz. Aynı şekilde Bilgi Evleri de var. Her zaman Erdoğan'ın yanındayız.SABAH