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Başkan Erdoğan’a 'ta yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 25.02.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 19:17
Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı , 'ta miting sonrasında halkın yoğun sevgi gösterileri arasında valilik binasına giriş yaptı.

Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi

Yozgat'tan helikopterle 'a gelen Cumhurbaşkanı , Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu önünde halka hitap etti.

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Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi

Mitingin ardından müzik öğretmeni Ozan Çekiç'in bestelediği ve yaklaşık 50 öğrenciden oluşan korunun seslendirdiği "Hedef 2023" marşını dinleyen Erdoğan, daha sonra miting otobüsü ile Valiliğine geçti.

Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Valilik girişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis mangasını selamladı. Erdoğan, valiliğe girişinde vatandaşları da selamladı.

Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi
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Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi
Başkan Erdoğan’a Tokat'ta yoğun ilgi
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