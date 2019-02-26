Kocaeli'de FETÖ’nün gizli dershanesi ortaya çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

YURT DIŞINA KAÇMALARINA YARDIM EDİYORDU

Operasyonda haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadığı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli'de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA PARA VE...

Şahıslara ait ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.

ÖRGÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN GİZLİ DERSHANE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Operasyonda örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesi için bir apartman dairesinde oluşturulan kaçak dershane ise ortaya çıkarıldı.

DAİREYİ DERSHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Daire içerisindeki odaların yazı tahtalar ve sıralar yerleştirilerek sınıflara dönüştürüldüğü dershanenin ise görüntüleri ortaya çıktı.

DERSHANEDE SİYASİ DERSLER!

Görüntülerde daire içinde oluşturulan dershanenin içindeki sınıflarda tahtalara yazılan tarih ve siyasetle ilgili derslerin anlatıldığı yazılar görünüyor. Dershanede inceleme yapan ekiplerin çok sayıda dokümana el koyduğu öğrenildi.