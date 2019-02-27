Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı' suçlaması

BOYDAK Holding'de 17 yıl görev yapan makine mühendisi Ahmet Üzeyir S., Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu.

"BİZE SOHBET TOPLANTISI YAPIYORDU"

Duruşmada, tanık olarak dinlenen polis memuru Ç.Ö., "Sanık olan bu şahıs, 2005 yıllarında oturmalarda sohbet toplantısı yapıyordu, bilgisayarı açıp, sohbetleri okurdu, ben de bu sohbetlere 3-4 kez katıldım. Aylık himmet isteme meseleleri çıktı, himmet vermedim ve ondan sonraki toplantılara da katılmadım. Bir daha da bu şahısları görmedim" dedi.

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"BİZİ BABAM ZORLADI"

Sanık Ahmet Üzeyir S. ise tanık Ç.Ö.'yü tanımadığını ve sohbet yaptırmadığını iddia ederek şöyle dedi:

"Ben ve ağabeyim, bu yapıdan, örgütten sürekli uzak durmaya çalıştık; ancak babamın baskısı bizi başka şeylere zorladı. O, namazlı, abdestli olmamızı istemişti; fakat biz, sigaraya başladık, kahvehaneden çıkmadık, asıl mağdur biziz. İnsan babasını seçemiyor.

"BABAM YURT DIŞINDA"

Zaten bu olaylar başlayınca, babam yurt dışına gitti. FETÖ'nün hiçbir şeyini onaylamıyorum, zaten hep uzak durdum. FETÖ yapısı içinde hiç bulunmadım ve onların yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Babam, yurt dışında. Ben de bu yapı içinde olsaydım, imkanım varken ben de yurtdışına giderdim. Suçlu olsam da benim öleceğim yer vatanımdır."

"ÖRGÜTÜN POLİSLERDEN SORUMLU İMAMI"

Savcı mütalaasında, tanık beyanları ile sanık Ahmet Üzeyir S'nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu, babası Y.S.'nin belirlenen 'ByLock' yazışmalarında sanığın isminin de geçtiğini, bu gerekçelerle 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.