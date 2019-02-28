CHP örgütünden Kılıçdaroğlu’na :Sözünü tut!

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, ittifak ortağı olan İyi Parti ile oluşturduğu ortak meclis üyeleri adayları listesini 19 Şubat'ta seçim kuruluna teslim etti. Listelerin teslim edilmesinin ardından CHP sıralarından aday gösterilen isimlerin birçoğunun parti içerisinde yönetici olan kişilere yakın isimler olması dikkat çekti. CHP Çankaya örgütü bu kadar fazla akraba ilişkisi içerisinde olan adayın listelere konulmasına tepki gösterdi. Partililer 3 Mart öncesi adayların geri çektirilerek listeden çıkarılmasını istiyor.

"TALİMATI YERİNE GETİRİN"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticileri ile akrabalık ilişkisi olanları listeden çıkarın talimatını hatırlatan partililer CHP listelerinde bulunan Tutku Kurt Bayyurt'un Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı, Kıvanç Kibar'ın CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Oluş Kibar'ın kuzeni ve Mustafa Yıldırım'ın ise CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın kardeşi olduğunu dile getirdi. Öte yandan eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve bir dönem CHP'den Ankara Milletvekili olan Sinan Aygün'ün kardeşi Şehnaz Sibel Aygün'ün de listede bulunuyor.

TAŞDELEN KAHVALTI VERDİ

CHP Çankaya Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen'in geçtiğimiz günlerde meclis üyesi adayları ile kahvaltıda buluştuğu öğrenildi. Bu dönem CHP'li meclis üyeleri ile yıldızı bir türlü barışmayan ve sürekli kaos yaşayan Alper Taşdelen'in verdiği kahvaltıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt'un katılmaması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabalık bağı bulunan adaylarla ilgili tasarrufunun ne olacağı merak konusu oldu.











