Türk donanmasından üç denizde tatbikat

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikati Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı başladı.Bu yıl ilk defa Anadolu'yu çeviren üç denizde aynı anda icra edilecek tatbikat 8 Mart'ta bitecek. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'e açılan donanmanın vurucu güçlerine Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da eşlik edecek.Tatbikat, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yüklesen tansiyon ve yaşanan restleşmelerin ardından çok daha önemli bir hale geldi. Yerli ve milli gemilerin de katıldığı tatbikatla birlikte Türk Donanması "Mavi Vatan'da Güçlüyüz Anavatan'da güvendeyiz" mesajı verdi.Tatbikatın ilk gününde birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve Mersin, İskendurun deniz üslerinden fırkateynler ve korvetler tam savaş yüküyle denize açıldı. Gerçek mermi ve mühimmatlar kullanıldığı tatbikatta jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazır seviyesini arttırmak için tatbikatlar yapıldı.Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare ediliyor. Birliklere dünyanın gelişmiş Deniz Kuvvetleri'nde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri de katıldı.2 Mart'a kadar su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri yapılacak. Firkateyn ve korvetler su üstündeki hedefleri vuracak, insansız hedef uçaklara gemilerden hava savunma füzeleri ateşlenecek, kara bombardımanı yapılacak. 2-5 Mart arasında üç denizde uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyeti icra edilecek. 6-8 Mart'ta "Donanmamız Halkımızı Kucaklıyor" temasıyla Trabzon'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde 68 gemi 33 yurt içi liman ziyaret edecek. Gemilerin kapıları halka açılacak.Mavi Vatan-2019 tatbikatı hakkında bilgi veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatta 'Anka' ve 'Bayraktar' insansız hava araçlarının, 'Umtas' ve 'Cirit' silah sistemlerinin yanı sıra birçok yeni sistem ve silahın deneneceğini açıkladı. Bağcıoğlu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır" dedi.Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatına 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi ekibi, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botlarıyla katıldı.Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, birlik komutanlarını, koordinasyon toplantıları maksadıyla ziyaret etti. Tatlıoğlu daha sonra operasyona katılan gemileri helikopterle izledi.