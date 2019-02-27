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’da hedeflere tam isabet

Giriş Tarihi: 27.02.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 21:01
Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı -2019 Taktik Tatbikatı başarı ile devam ediyor.

Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Tatbikatın ilk gününde top atışları ile hedefler imha edilirken, Türk askerinin 'daki başarısı adeta dosta güven düşmana korku verdi.

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Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri de destek veriyor.

Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Başarı ile devam eden '- 2019 Taktik Tatbikatı' heyecanlı anlara sahne oluyor. Akdeniz'de icra edilen tatbikatta, senaryo gereği belirlenen noktalara top atışları yapıldı. Şimşek-1 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) belirlediği hedefler, firkateynlerde bulunan toplarla vuruldu.

Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Tatbikat ve eğitimlerde kullanılmak üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından üretilen Şimşek-1 saatte 720 kilometre hız yapıp 45 dakika havada kalarak kabiliyetlerini sergiledi.

Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Daha sonra Manş uçağının taşıdığı hedefe firkateynlerden güdümlü mermi atışı yapıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle imha edilirken, Türk askeri olarak kabul ettiği denizlerde de maharetini ve kabiliyetlerini başarı ile sergiledi.



Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Ayrıca Hava Harp Okulu son sınıf öğrencileri donanma stajlarını tatbikat kapsamında savaş gemilerinde icra etti. Anadolu'yu çevreleyen 2019 Tatbikatı'nın gece bölümünde Doğu Akdeniz'de su üstü top atışları yapılacak. Tatbikat programlandığı şekilde başarı ile devam ediyor.

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