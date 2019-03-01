Binali Yıldırım: Aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımı ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kanal D canlı yayınında seçim çalışmaları ve projelerine ilişkin detayları anlattı. İstanbul'da trafiği 5 yıl içinde katlanabilir ve akar hale getireceklerini belirten Yıldırım, "İstanbul trafiğinin bir mevcut durumu var. Bir de bizim projelerimizle ulaşmak istediğimiz bir nokta var. İstanbul'da her gün 31 milyonun üzerinde yolcu seyahat ediyor. Hatta bu rakam bazen 33 milyona kadar çıkabiliyor. 2023 yılında bu rakamın 37 milyona çıkması bekleniyor" dedi.

"518 kilometre metro ile sayılı metro"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti, "İstanbul'un trafiği için çözüm yolu toplu ulaşımdan geçiyor ve asıl çözümü raylı sistem oluşturuyor. Şu anda raylı sitemin uzunluğu 170 kilometre ama 10 Mart'ta Gebze–Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Bu hatla birlikte raylı sitem uzunluğu 238 kilometreye çıkmış olacak. Hedefimiz raylı sitemi 5 yıl içinde 518 kilometreye çıkartmak. 518 kilometreye çıktığında, Tokyo, Londra ve Paris gibi metropolleri geçmiş oluyoruz. Böylece raylı sistemin toplu taşımadaki payı yüzde 48'e çıkacak. Bu sayede yüzde 30 oranında artacak. Ben katlanılabilir akıcı bir trafik vaat ediyorum. Bugün ortalama trafikte geçirilen süre 45-50 dakika olarak hesaplanıyor ve bu rakamı 30 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.





"Deniz ulaşımı ücretsiz"

Deniz ulaşımını konusundaki projelerine değinen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'da deniz ulaşımını kullanan yolcu sayısı belli. Deniz ulaşımını sadece işe gidiş-geliş olarak kullanmak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın eğlence amaçlı olarak da kullanmalarını istiyoruz. Bu konuyla ilgili başa bir hususa dada değinmek istiyorum. Toplu taşımanın herhangi bir yerinde İstanbul Kart'la yapılacak deniz yolculuğunu ücretsiz hale getireceğiz. Bu sayede deniz ulaşımını ilk etapta 750 bin, beş yıl içinde 1 milyon yolcuya çıkaracağız. Böylece trafikten günlük 82 bin araç çekilmiş olacak."

"Üç katlı tünel geliyor"

Ulaşım konusunda yeni efektif projeleri de olacağını belirten Binali Yıldırım, "İki yaka arasında bir geçiş daha var ve iki köprü arasında hayata geçirilecek. Üç katlı tünel yapılacak. Söğütlüçeşme'den başlayacak. Ünalan'dan geçerek Altunizde'den iki köprü arasından Avrupa yakasına geçecek. Gayrettepe'den Tüyap'a kadar devam eden metro hattına bağlanacak. Avrupa yakasından Asya'ya kadar olan çok büyük bir yükü azaltacak. Batı doğu aksında bir hat olacak. E-5 ve E-6'nin alternatif bir ulaşım hattı olarak düşünebiliriz. Oradaki trafiği buraya almış olacağız" dedi.

"Metrobüsün kapasitesi yüzde 50 artacak"

Metrobüsle ilgili de çalışmalar yapacaklarını vurgulaya Yıldırım, "Yolcu taşıma ve durak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Metrobüs şu anda kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Otonom bir metro sistemiyle kapasiteyi yüzde 50 artıracağız. Araçları 18 metrelik katarlar 24 metreye çıkaracağız. Bluetooth sistemiyle seyir halindeki araçlar birbirleriyle sinyal alışverişi yaparak haberleşecek. Aynı anda 3 tane araç gelip bekleyen tüm yolcuları alacak. Konforlu ve bilişim sistemlerinin kullanıldığı bir ulaşım olacak. Otobüs hatlarını gözden geçireceğiz. Şu anda 6 binin üzerinde araçtan oluşan bir otobüs filosu var ve bu rakamı 8 binin üzerine çıkaracağız. Otobüsleri diğer taşıma sistemlerine entegre edeceğiz. Sancaktepe'de bir merkez kuruluyor. Orada trafik yoğunluğuna göre akıllı sistemlerle trafik yönetimi yapılacak" diye konuştu.





"İstanbul'da yeşil ve maviyi birleştireceğiz"

Bisiklet yollarını ilk etapta 1086 kilometreye çıkaracaklarına anlatan Binali Yıldırım, "Ağırlıklı olarak topografyanın uygun olduğu yerlerde yapacağız. İstanbul'un yeşili ile mavisini birleştireceğiz. Vatandaşlar şehrin merkezinde kır hayatını yaşayacak. Millet bahçeleriyle semt parklarıyla da entegre hale getireceğiz."

"Ulaşım Asistanı ile kısa ve ucuz ulaşım"

Binali Yıldırım, "Ulaşım Asistanı projemiz ile vatandaşlarımız nereden nereye en ucuz ve kısa ulaşım sağlanır öğrenebilecek. İstanbulluların karar vermesini kolaylaştıracak bir sistem. Bu aynı zamanda İstanbul'daki trafik yönetiminin akıllı şekilde yapılmasını da içeriyor. Bir merkez var ve 7/24 çalışacak. Bunu İstanbul'un gençleriyle yapacağız. Onlar dijital çağın insanları. Onların bu avantajını biz İstanbul'da hizmete dönüştürmek istiyoruz. Akıllı şehir yönetimlerin bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

"İstanbul Kart ile gençlere özel indirim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro duraklarında yeni bir pilot uygulama başlattığına değinen Binali Yıldırım, "Bu projenin adı atık ayrıştırma ve bütün atıkların bir değere dönüştürülmesini kapsıyor. Bu ayrıştırmadan elde ettiğimiz gelirleri İstanbul Kart'ta gençlere indirim olarak yansıtacağız. Ne kadar gönüllü katılım olursa o kadar büyük olacak. Yol, sokak ve parkların aydınlatması gibi İstanbul'un genel aydınlatma bütçesinin yarısını karşılayacak kadar enerji üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



