CHP’li Tanal’dan 28 Şubat’a tam destek!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 22 yıl önce gerçekleştirilen ve Türkiye tarihine kara leke olarak sürülen 28 Şubat darbesini destekleyen paylaşımlarda bulunmasıyla dikkat çekti.

28 ŞUBAT DARBESİNE TAM DESTEK

Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı 28 Şubat tweetlerini kendi sayfasında paylaştı.

"28 Şubat'ı savunacağız" yazılı tweeti RT'leyen Tanal, 28 Şubat darbesine destek çıktı.

İŞTE O SKANDAL TWEETLER

FETÖ'YÜ DE DESTEKLEMİŞTİ



17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne de destek veren CHP'li Tanal, o dönem FETÖ medyası önündeki eylemlere destek vermişti. CHP'nin içerisindeki en provokatör isimlerden olan Tanal, FETÖ'nün en büyük para destekçisi olan Koza İpek Holding'in kayyuma devredilmesi sırasında ağlamıştı. 15 Temmuz gecesi vatandaşlar Türkiye'ye ve demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara dökülürken, Mahmut Tanal darbe girişiminin başarılı olması için vatandaşlara "evlerinize dönün" çağrısı yapmıştı..

1000 YIL SÜRECEK DEMİŞLERDİ...

Bilindiği gibi, Türkiye 28 Şubat ile birlikte ilk defa 'Postmodern darbe' ile de tanışmıştı. '1000 yıl sürecek' dedikleri bu alçak girişim, ağır siyasi ve insani tahribatının yanında Türkiye'ye tam 291 milyar dolar kaybettirdi. O dönemde kendilerini '5'li Çete' olarak adlandırdıkları bilinen TOBB, Türk-İş, TİSK, DİSK ve TESK ülke ekonomisinin tekerine çomak sokmakla meşguldü…