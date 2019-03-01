Osman Kavala eylemcilere para dağıtmış!

Gezi Parkı kalkışmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala'yla ilgili çarpıcı tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri sırasında başta gaz maskesi olmak üzere yiyecek ve içecek temini için banka hesabı açtırdığı belirlendi. Kavala'nın Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç aşamasında hükümeti baskı altına alabilmek için ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı olağan toplantıda sipariş soru sordurttuğu ortaya çıktı. Kavala'nın telefonunda 'ABD Büyükelçiliği Yuri' şeklinde kayıtlı kişiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Washington'daki bağlantılarını kullanarak harekete geçtiği belirlendi. Kavala'nın o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'Bunu Cumhurbaşkanı da yaptırmamak lazım' ifadeleri de telefon tapeleri arasında iddianamede yer alıyor.

'KAVALA'DAN PARA KOPARTALIM'

İddianamede Gezi kalkışması ve devamındaki faaliyetlerin Kavala tarafından nasıl finanse edildiği 2 şüphelinin yaptıkları telefon görüşmesine yansıdı. Cemrecan A. ve İlayda A.'nın aralarında yaptıkları görüşmelerde Osman Kavala'dan nasıl para isteneceğine ilişkin hangi metodu uygulayacakları tartışılıyor.. Görüşmede, ' Kavala'nın sekreterini arasana para lazım. Parayı aldıktan sonra da dayanışma yemeği var diyerek bilet sat. Yolumuzun üstü zaten Osmanbey'deyiz. Giderken uğrarız oradaysa koparırız para. Ortak onun işleyişini biliyorum. Adama gidiyorsun adam diyor ki şu gün şu saatte gelin paranızı vereyim" ifadeleri geçiyor.





GAZ MASKESİ İÇİN HESAP AÇTIRDI

Kavala'nın iddianamede yer alan telefon tapelerinde Gezi kalkışmasında kullanılacak malzemelerin temini için hesap numarası açtırdığı belirlendi. Göstericilerin polisle çatışmaya girerken kullandıkları gaz maskesi, gözlük ve besin maddesinin yanı sıra Gezi Parkı'nda kullanılması için masa ve ses sitemi gibi malzemeleri temin ettiği iddianamede yer aldı.

AÇIKLAMANIN ARKASINDA O VAR

İddianamede Osman Kavala'nın cep telefonunda 'ABD Büyükelçiliği Yuri' isimli kişiyle yaptığı ilginç telefon görüşmesi de yer aldı. 31 Mayıs saat 18.51'deki görüşmede Yuri isimli kişi, Osman Kavala'ya ABD'nin Gezi Park'nda yaşananlarla ilgili nasıl açıklama yapabileceğine ilişkin tüyo veriyor. Verilen bu tüyo sonrası harekete geçen Washinghton'daki bağlantılarını kullanarak amacına ulaşıyor. İddianamede 1 Haziran 2013'te ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Pisaki'nin Gezi Parkı'yla ilgili değerlendirme yaptığına dikkat çekildi.

İşte o konuşma:

YURİ: Washington'da basında arkadaşların varsa devlet binasında soru sormalarını söyle basın toplantısında.

KAVALA: Evet var. Toplantı ne zaman?

YURİ: 1 civarı gibi bir şey. Onlara soruyu sormalarını söyle ve ona bir giriş yaparız.

KAVALA: Yani şey gibi soru mu..?

YURİ: Süreç hakkında ne düşünüyorsunuz. Çok zaman yok o yüzden telefon görüşmelerine şimdi başlasan iyi olur.

KAVALA: Evet tamam. Muhteşem.

'BUNU CUMHURBAŞKANI DA YAPTIRMAMAK LAZIM'

Kavala'nın, Cumhuriyet yazarı Ahmet İnsel'le yaptığı telefon görüşmesinde ise o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Kavala, İnsel'e, 'Hani ben Cumhurbaşkanı olacak falan diyordum. Bunu Cumhurbaşkanı da yaptırmamak lazım' dediği belirlendi. Bazı Ak Partililerin Erdoğan'dan Gezi sürecinde rahatsızlık duyduğu iddiası üzerine ise şu ifadeleri kullanıyor: " Bunu halledecek, bu herifi halletmeleri lazım bu saatten sonra."

ERMENİSTAN'DA YAPIMCIYLA GÖRÜŞTÜ

BUGÜN NELER OLDU

ABDli iş adamları ve basın kuruluşlarından kaynak sağlanması için Gezi Parkı kalkışması ile ilgili New York Times Gazetesi'ne ilan vermesi ile tanınan Burçak Ünsal ile de görüşüldüğü belirlendi. Osman Kavala'nın Gezi ile ilgili belgesel çekimi için Bosna'lı Rada Seziç isimli film yapımcısı ile Erivan film festivalinde görüştüğü tespit edildi. İddianameye göre George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfının bu tür çalışmaları Kavala'nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş üzerinden fonladı.