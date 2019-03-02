Yenikapı Kruvaziyer Limanı 1.5 milyar dolar getirecek

Dünyada deniz kenarındaki turistik metropoller, kruvaziyer limanlarıyla büyük yolcu gemilerini ağırlıyor. Kruvaziyer turisti şehrin ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turisti ağırlamayı hedefliyor. Limana 8 gemi aynı anda yanaşabilcek. Tam kapasitede maksimum yolcu sayısı 2 milyonu aşacak.

Kruvaziyer terminali, stratejik konumu sayesinde tüm kıyı şeridinin ağırlık merkezi haline gelecek. Kentin birbirinden ayrılmış yeşil yapısını tekrar birleştiren bu plan, kıyı şeridinde yeni bir simgesel yapıyı, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret edebileceğI yeni bir eseri İstanbul'a kazandıracak.

Yüzen 5 yıldızlı oteller

Türkiye, Yenikapı'da yapılması planlanan limanla yıllık cirosu 35 milyar doları bulan küresel kruvaziyer turizmi pastasından aldığı payı yaklaşık 1,5 milyar dolara çıkaracak. İstanbul da Akdeniz bölgesinin önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olacak. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Kruvaziyer Birliği (CLIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyada kruvaziyer turizmini tercih edenlerin sayısı 2017'de 25,8 milyon olurken 2018 sonunda bu rakamın 27,2 milyona çıkması bekleniyor.

Geçen yıl "yüzen beş yıldızlı otellerle" seyahat eden turistlerin yüzde 35,4'ü Karayipler bölgesini, yüzde 15,8'i Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesini, yüzde 11,3'ü Akdeniz'e kıyısı olmayan Avrupa ülkelerini ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan İstanbul'da Tasarım Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Yılda yüzde 10 büyüyor

Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı 2013'te bin 542 olurken, bu rakam küresel kruvaziyer şirketlerinin Doğu Akdeniz'i rotalarından çıkarmasıyla geçen yıl 311'e düştü. Türkiye'nin ağırladığı kruvaziyer turist sayısı da söz konusu dönemde 2,2 milyondan 307 bine kadar geriledi. Kruvaziyer firmalarının, Türkiye'yi yeniden rotalarına almalarının ardından 2018'de hareketlenen sektörünün, 2019'da eski günlerine dönmesi bekleniyor.



Kruvaziyer turizmi yılda yaklaşık yüzde 10 ile dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden. Ortalama 2 bin yatak kapasiteli 30 sefer yapan bir kruvaziyer gemisinin getirisi bin yataklı 5 yıldızlı bir otelin getirisine eşit. 2015 yılında bin 300 sefer ele alındığında 40 adet 5 yıldızlı otelin getirisi oranında ekonomiye katkı sağlandı. Bu katkı hiçbir yeni yatırım yapmadan elde edilmektedir. Oysa ki 40 adet 5 yıldızlı otelin maliyeti en az 4 milyar dolar.



