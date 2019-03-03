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Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan , partisinin mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 17:19
Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bunların koltuklarını korumak için bölücü örgütün siyasi temsilcileri dahil giremeyecekleri bir tezgah yok. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimleri sonrasında terör örgütü Güneydoğu ilçemizde kimi mahalleleri yakıp yıkmıştı. Tünellerden militan sızdırarak halkımıza eziyet etmişlerdi.

BİZ O TÜNELLERİ GABAR'DA, CUDİ'DE, KANDİL'DE YIKTIK...

Biz o tünelleri Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de yıktık, yıkacağız. Tek bir sivile zarar vermeden terörisleri yok ettik. O zaman fiziki tünellerle başarı sağlayamayanlar bugün CHP ile siyasi işler yapıyorlar.

31 Mart'da sandığa gitmeyi asla ihmal etmeyin.

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Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
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