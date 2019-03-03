CHP'de yeni kriz! Bin kişilik akraba listesi yayınlandı

CHP PM tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ancak ilçe seçim kuruluna verilen listede ismi Erhan Kılınç ile değiştirilen Suat Nezir, "Onuru olan hiç kimseye yakışmayacak şekilde başka bir kapıdan adaylığımın düşürüldüğü bir başka listenin YSK'ye gönderilmesini unutmam, bana bunu yaşatanları affetmem mümkün değildir" dedi.

Aday belirleme sürecinden önce ardı ardına gelen istifalarla boğuşan ana muhalefet partisi CHP, bu kez de "hısım-akraba, eş-dost" depremiyle sarsıldı. Yaklaşık 1.3 milyon kayıtlı üyesi olan CHP'nin belediye başkan adayları ve meclis listelerini azınlık bir grup parti yöneticisinin yakınları oluşturdu. Bine yakın ismin parti yöneticileriyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, onlardan bazıları şöyle:

CHP'de 'akraba aday' - Kendi aday olamayınca eşini aday yaptı!

TEPEDEN TORPİLLİLER

Hısım-akraba torpili en tepeden başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuray Çepni İstanbul Maltepe'de belediye meclis üyeliği listesinde. Beşiktaş'ta 6. sıradan listeye giren Esra Yenidünya ise Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ ile irtibatı nedeniyle KHK ile öğretim üyeliğinden ihraç edilen danışmanı Ahmet Caner Yenidünya'nın eşi.

SELVİ HANIM DA SÖZ SAHİBİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Müslüm Tekin, Çankaya belediye meclis üyesi adayı. İzmir'in Bayraklı ilçesinin Tuncelili Belediye Başkan adayı Serdar Sandal'ın da Selvi Kılıçdaroğlu'nun akrabası olduğu iddia ediliyor. İzmir Narlıdere meclis üyesi adayı Nurhayat Kaya da Selvi Kılıçdaroğlu'nun arkadaşı.

TOPRAK'IN ETKİSİ GÜÇLÜ

Partide listelere yön veren isimlerden biri de İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Toprak'ın kardeşi Hasan Toprak Tekirdağ Çorlu'da meclis üyesi adayı. 'Manevi oğlum' dediği Rıza Akpolat Beşiktaş belediye başkan adayı. Yine Beşiktaş'taki meclis üyelerinin birçoğu da Erdoğan Toprak'a yakın isimlerden oluşuyor.

BUCA'DA ÖZKAN PARMAĞI

Yenişafak'ın haberine göre İzmir Milletvekili Tuncay Özkan birinci dereceden akrabaları olmasa da yakınlarını listeye soktu. Buca'da adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in yerine gelen Erhan Kılıç, Özkan'a yakın bir isim. Daha önce İstanbul Bakırköy teşkilatında görev yapan Buca'da meclis üyeliği listesine tepeden inen Taner Kozanoğlu da Özkan'ın avukatı. İzmir Menemen'de kontenjan birinci sıra adayı Hasan Ünal da Özkan'dan torpilliler arasında.

SALICI'NIN KONTENJANI

CHP yöneticisi Oğuz Kaan Salıcı da en tartışmalı isimlerden birisi. Yeğeni Sait Vakkas Salıcı Başakşehir'den, yakını Zeynel Yılmaz Bağcılar 1. sıradan meclis üyesi adayı. Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Odabaşı da il başkanlığı görevini yürütürken Salıcı'nın yardımcılığını yapıyordu. Sosyal medyada daha birçok adayın Salıcı'nın yakını olduğu iddia ediliyor.

TORUN CUMHURİYETİ

Ordu Altınordu'dan İlker Sami Torun'u Meclis üyesi yapan Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kartal listesinde de önemli aktör oldu. Sarıyer'de siyaset yapıp Kartal'dan meclis üyesi adayı olan Oktay Aksu'nun da Torun'a yakın olduğu belirtiliyor. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in adı da çok sayıda meclis üyesi ile anılıyor. Avcılar'dan listeye giren Erol Şahin, Adıgüzel'in dayısı, Murat Tercan da yakını.

EŞİNİN YERİNE ADAY YAPTILAR

PM üyesi Aykut Erdoğdu'nun şoförü Ümit Güven, MYK üyesi Gökhan Zeybek'in yakını Serdar Sarıoğlu, CHP'li eski vekil Sinan Aygün'ün kardeşi Şehnaz Sibel Aygün, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın akrabası Nimet Yıldız, eski milletvekili Ali Yiğit'in oğlu Onur Yiğit, Ankara İl Başkan Yardımcısı Oluş Kibar'ın kuzeni Kıvanç Kibar, eski vekil Cengiz Gökçel'in abisi Tuncay Gökçel ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt meclis üyesi adayı oldu. CHP PM üyesi Emine Gülizar Emecan'ın eşi Adil Emecan Zeytinburnu'ndan belediye başkan adayı gösterilirken, İzmir Balçova'da YSK tarafından adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Güçlü Çalkaya aday gösterildi. PM üyesi Tekin Bingöl'ün kuzeni Nevzat Gül Kadıköy 5. sıradan listeye girdi.

KAFTANCIOĞLU TÜM LİSTELERDE

İstifa edip sonra vazgeçen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hemen hemen her ilçede kendine yakın bir ismi listeye soktu. Kaftancıoğlu'nun sağlık merkezinin müdürü Özgür Tatar Bağcılar'dan listeye girdi, ancak tepkiler üzerine geri çekildi. Kaftancıoğlu'nun il sekreteri Hüseyin Aksu da Avcılar'da oturmamasına rağmen buradan listeye sokuldu.

TORPİLİN SONU YOK



* İzmir Dikili'de meclis üyesi Doğan İkiz, yönetimdeki Öngay İkiz'in babası.

* Beşiktaş Meclis üyesi adayı Önder Gedik, CHP'nin eski İlçe Başkanı Uğur Gedik'in yakını.

* Bursa Nilüfer İlçe Saymanı Birsen Yeter'in kızı Gizem Yavuz, Belediye Meclis üyesi adayı.

* Bursa Orhaneli İlçe Başkanı'nın oğlu Mustafa Aslan, Nilüfer ilçe belediye meclis üyesi adayı.

* İstanbul Gaziosmanpaşa 9. sıra adayı Gökmert Böcek, Gaziosmanpaşa ilçe sekreterinin oğlu.

* Avcılar belediye meclis üyesi adayı Aykut Dursunoğlu, eski meclis üyesinin oğlu.

* Sultangazi Belediye Başkan Adayı Haluk Bozkurt ile Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt da akraba.