Büyükçekmece’ye Metro müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Seçim çalışmaları kapsamında dün Büyükçekmece'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, esnafla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi. Binali Yıldırım, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile birlikte partisinin ilçe başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti. Büyükçekmece'ye millet bahçesi ile metro ve metrobüs müjdesi veren Yıldırım, Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece için büyük fırsat olduğunu vurguladı.Yıldırım, "Mevlüt Uysal TÜYAP'tan bu tarafa metrobüsü getirecek. Büyükçekmece'ye metro sözünü de veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun, kuzeydeki ormanlardan güneydeki maviliğe. Sahil, pırıl pırıl olacak. Büyükçekmece'yi mavi bayraklı bir sahile kavuşturacağız. Yapacağımız bu yeşil vadi ile beraber 1 milyon 400 bin metrekare yeşil alanı ilave olarak Büyükçekmece'ye kazandırmış olacağız" diye konuştu.Albatros Parkı'nı ranta kurban etmeyeceklerini söyleyen Yıldırım şöyle devam etti: "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla, yüksek emsalle binalar falan yok. Buradan söylüyorum. Sonra bir yanlış olmasın... Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz."BİNALİ Yıldırım, Büyükçekmece'deki bir otelde, ilçenin kanaat önderleri, okul aile birlikleri ve sınıf anneleriyle de buluştu. İstanbul'un 39 ilçesinde çocuklar için oyuncak kütüphaneleri kuracaklarını belirten Yıldırım, "Ödünç oyuncaklarla çocuklar sıkılana kadar oynayacak, aileler büyük bir masraftan kurtarılacak. Her ilçeye 'dene yap atölyeleri' kurulacak. Çocuklar, bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecek. Diğer yeteneklerini ortaya çıkarmak için de çocuk atölyeleri kuracağız" dedi.