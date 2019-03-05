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'de şok sözler! 'ndan İnce'ye: Arkasında başarı hikayesi yok!

Genel Başkanı Kemal 'na canlı yayında sorulan " için neden 'yi tercih etmediniz?" sorusuna verdiği cevap CHP seçmeninde şaşkınlıkla karşılanırken Muharrem İnce ve taraftarlarını kızdıracak ifadeler içeriyordu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 12:30
CHP'de şok sözler! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Arkasında başarı hikayesi yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine rakip olmaması için aday gösterdiği ve "Gel bakalım Muharrem" sözü ile küçümseme ifadeleriyle sembolleştirdiği Muharrem İnce ile ilgili soruya tartışma yaratacak cevaplar verdi.

Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için neden Muharrem İnce'yi tercih etmediği sorusuna "Onun bir belediye tecrübesi, arkasında bir başarı hikayesi yok." dedi. İşte 10'dan fazla seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde yeni bir kavga başlatacak o sözleri;

Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce sorusuna verdiği cevap CHP'yi karıştıracak

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CHP'de şok sözler! Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Arkasında başarı hikayesi yok!
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