FETÖ elebaşı Gülen'den "geriye çekiliyor gibi yapın" talimatı

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına, devletin içine kadar sızmaları, açığa çıkmaları halinde ise geriye çekiliyormuş gibi davranmaları yönünde talimatlar verdiği ortaya çıktı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına, devletin içine kadar sızmaları, açığa çıkmaları halinde ise geriye çekiliyormuş gibi davranmaları yönünde talimatlar verdiği belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından, FETÖ üyesi yüksek yargı mensuplarının Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada sunulan mütalaada, örgüt üyesi Danıştay üyelerinin İstanbul'da yaptıkları kampın detayları aktarıldı.

Mütalaaya göre, örgüt üyesi ve grup sorumlusu Galip Tuncay Tutar'ın organizasyonu ile 2012'de FETÖ mensubu Danıştay üyeleri İstanbul'a götürüldü.

Örgüt üyeleri, burada FETÖ'ye ait dershanede bir süre ağırlandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına çıkmadan önce kaldığı, o günkü haliyle korunan dershanedeki özel oda da örgüt üyeleri tarafından gezildi.

- Yurt dışına kaçmadan önce verdiği talimatlar

Öte yandan mütalaada, söz konusu özel odanın daha önce kullanıldığına yönelik tespitlere, burada terörist elebaşı Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce yaptığı toplantılardaki talimatlara da değinildi.

Bu tespitlere göre ise FETÖ elebaşı Gülen, bu odadaki gizli toplantılarda, devlet içinde üst düzey konumda bulunan örgüt üyelerine, "Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın." talimatını verdi.

Talimatlarında örgüt mensuplarının deşifre olduklarında yapmaları gerekenlere de dikkati çeken Gülen, "Hissedilmeden ileriye kadar gidin. Hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın." yönlendirmesinde bulundu.

Mütalaada, terörist elebaşı Gülen'in bu talimatlarına ilişkin ByLock yazışmaları ile örgütün o tarihteki kampına yönelik tespitlere de yer verildi.