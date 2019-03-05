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'den gözaltı kararı verilen kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:18

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ByLock kullanıcısı 34 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 34 kişi hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ'den gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı
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