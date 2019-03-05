Gezi Parkı iddianamesinde flaş detay: ‘Soros’la Gezi’yi görüştü’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerden Gökçe Tüylüoğlu'nun, birçok ülkede kadife devrimler peşinde koşan Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros'la sıcak temas kurduğu ortaya çıktı. 657 sayfalık iddianamede yer alan bilgilere göre Gökçe Tüylüoğlu Gezi kalkışmasından hemen sonra 19 Eylül 2013 tarihinde ABD'ye gitti. İddianameye göre Tüylüoğlu, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu son durum hakkında bilgi vermek üzere 20 Eylül 2013 tarihinde George Soros ile New York'taki bir yemekli toplantıda bir araya geldi.

Savcılık Tüylüoğlu'nun Soros'un da bulunduğu yemekli toplantıya katıldığını ise iletişim tespit tutanaklarında yapılan incelemeler sonucu elde etti. Hazırlanan iddianamede, Tüylüoğlu'nun Açık Toplum Vakfı'nın yönetiminde olduğu da bilgiler arasında yer aldı. 16 şüpheli arasında yer alan Gökçe Tüylüoğlu'nun 2 isimle yaptığı telefon görüşmesine de iddianamede yer verildi. Tüylüoğlu'nun ilk görüşmede 'İpek Kırancı' ile yapılan görüşmede şu ifadeler kullanılıyor: "Sen Açık Toplum Vakfı'na yönlendirdin bizi oradan maaş alıyoruz. Çok sağol."

Tüylüoğlu yaptığı 2. Görüşmede ise 'Jordi' isimli bir kişiye, 'Avrupa'daki genç insanları organize etmeyi denemeli, Türkiye'deki kardeşler ve Avrupa'dakiler dayanışma göstermeli. Protesto hareketleri, işgal, farklı şekillerde dayanışmayı gösterir' şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi.

İddianamede şüpheliler arasında yer alan Mücella Yapıcı'nın da tapelerine yer verildi. Yapıcı'nın Sunay Gedik'le yaptığı telefon görüşmesinde Gezi kalkışması sırasında eylemlere katılan İhsan Eliaçık'la ilgili konuştukları ortaya çıktı. İşte o konuşma:

"Mücella Yapıcı: Tamam şimdi İhsan Eliaçık da alayım sana diyorum kabul etti.

Sunay: Yok biz onu sevmedik tipini beğenmedik.

Yapıcı: Yok ya çok güzel twitler atmaya başladı.

Sunay: Öyle mi

Yapıcı: Hiç fena değil tabi ayrıca Allah ile ilişki kurmamız da gerekiyor.

Sunay: Yani evet birimiz kursa iyi olur.

Yapıcı: İşte ben kendimi feda ediyorum.