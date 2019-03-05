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için yeni bilgiler burada! İstanbul'daki depremin şiddeti ile...

Dün gece geç saatlerde Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da meydana gelen depremden sonra vatandaşların araştırmaları da arttı. 'nde Bandırma ile Mudanya arasındaki alanda saat 00:07'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi, deprem İstanbul'da da hissedildi. İşte son depremler...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:41
Son depremler için yeni bilgiler burada! İstanbul'daki depremin şiddeti ile...

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır; İstanbul'da beklenen depremle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çakır; 7 şiddetinde depremin beklendiğini ifade etti. Özel olarak hazırladığımız haberimizde son depremleri sizler için inceledik. Dün gece 00:07 sularında gerçekleşen 4.0 şiddetindeki deprem de vatandaşları paniğe uğrattı.

Vatandaşlar dün geceki depremden sonra arama motoru Google'da son depremleri merak edip araştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesini açıkladı! 

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.03.05 11:22:33  39.3470   34.9150        5.2      -.-  1.7  -.-   UCOBALAR-YENIFAKILI (YOZGAT)                      İlksel
2019.03.05 10:52:34  39.3880   34.9852        8.2      -.-  1.6  -.-   EGLENCE-BOGAZLIYAN (YOZGAT)                       İlksel
2019.03.05 10:21:02  37.0688   28.2348       15.0      -.-  1.1  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 İlksel
2019.03.05 10:06:09  39.2392   27.7142        0.0      -.-  1.3  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel
2019.03.05 09:05:37  39.8000   39.7483        6.5      -.-  1.9  -.-   TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN)                    İlksel
2019.03.05 08:54:49  39.2685   27.6075        0.0      -.-  1.6  -.-   HECIZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2019.03.05 08:32:39  39.3638   34.9695        5.0      -.-  2.2  -.-   COPLUCIFTLIGI-YENIFAKILI (YOZGAT)                 İlksel
2019.03.05 04:36:27  35.6630   31.0287       31.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.05 04:33:12  38.4563   26.8713        5.4      -.-  2.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.03.05 02:41:49  37.3640   34.4288        5.3      -.-  2.2  -.-   DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA)                   İlksel
2019.03.05 02:19:36  39.1340   29.0833        7.3      -.-  1.4  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.03.05 02:16:22  38.5777   31.0193        5.0      -.-  2.5  -.-   CAY (AFYONKARAHISAR)                              İlksel
2019.03.05 02:12:41  35.9598   35.4987       11.6      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.05 02:05:08  38.8813   26.4438       12.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.05 01:09:49  40.5272   28.3868        5.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.03.05 01:05:20  40.4610   28.4587        8.5      -.-  2.3  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.03.05 00:13:41  39.6142   26.4462        5.5      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.05 00:07:27  40.4490   28.4562       11.3      -.-  4.2  4.1   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        REVIZE01   (2019.03.05 00:07:26)
2019.03.04 23:41:02  38.9492   42.3067        5.0      -.-  2.5  -.-   KARABURUN-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.03.04 23:21:44  41.7882   41.8907       14.6      -.-  3.7  3.8   GURCISTAN                                         İlksel
2019.03.04 22:14:01  37.8392   29.5010       10.1      -.-  1.8  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.03.04 18:16:51  40.4140   27.1372        0.0      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.04 16:54:28  39.7193   32.5668        0.0      -.-  1.7  -.-   DEVECI-HAYMANA (ANKARA)                           İlksel
2019.03.04 16:05:22  35.8462   27.5392       11.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.04 15:47:14  40.5495   33.0248        3.1      -.-  2.4  2.3   GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)                          İlksel
2019.03.04 14:51:22  39.6143   26.4777       10.5      -.-  1.6  -.-   DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.03.04 14:31:28  39.7843   26.3812        0.0      -.-  1.1  -.-   BALIKLI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
2019.03.04 13:32:07  38.8895   26.4488       13.3      -.-  3.3  3.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.03.04 13:17:52  39.6192   26.4242        6.3      -.-  3.1  2.9   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2019.03.04 12:59:10  39.6287   26.4392        7.6      -.-  2.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.04 12:18:50  37.2957   37.2508        0.0      -.-  1.3  -.-   SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2019.03.04 12:14:51  36.9232   37.3737        0.0      -.-  1.4  -.-   ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel
2019.03.04 12:03:55  37.2245   28.1655        0.0      -.-  1.8  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel
2019.03.04 12:01:30  37.2268   28.1760        0.0      -.-  1.9  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   İlksel
2019.03.04 11:57:25  37.0123   34.9283       15.3      -.-  1.7  -.-   KAYADIBI-TARSUS (MERSIN)                          İlksel
2019.03.04 10:28:05  36.9868   27.4358        4.5      -.-  2.3  -.-   BODRUM (MUGLA)                                    İlksel
2019.03.04 09:22:29  38.9950   30.1310        8.1      -.-  1.7  -.-   OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2019.03.04 07:39:44  37.0047   28.6022        3.3      -.-  1.3  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel
2019.03.04 07:22:35  37.5002   29.5112       21.2      -.-  1.2  -.-   SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel
2019.03.04 06:06:36  37.1513   28.5397       10.6      -.-  1.4  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2019.03.04 05:38:45  40.3973   27.1378        7.8      -.-  1.9  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.03.04 05:27:37  37.0892   28.1028       22.6      -.-  1.4  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel
2019.03.04 05:06:50  36.5228   35.8678        8.3      -.-  1.6  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2019.03.04 04:04:18  40.1282   28.9788       10.6      -.-  1.5  -.-   DOGANCI-OSMANGAZI (BURSA)                         İlksel
2019.03.04 03:50:07  35.1848   27.0040        5.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.03.04 03:47:08  39.7560   27.6410        9.9      -.-  2.0  -.-   PATLAK-BALYA (BALIKESIR)                          İlksel
2019.03.04 03:45:56  36.5303   35.7997        6.0      -.-  1.3  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2019.03.04 03:06:38  36.4020   31.2238       26.8      -.-  1.9  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2019.03.04 02:50:52  38.3310   27.1123        3.6      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2019.03.04 01:59:30  38.7488   30.3472        5.4      -.-  1.9  -.-   KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)            İlksel
2019.03.04 01:57:39  40.4377   27.1325        9.4      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.04 01:35:53  39.6652   25.9187        5.0      -.-  1.4  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2019.03.04 01:30:31  39.5435   26.3018        5.4      -.-  1.8  -.-   KULFAL-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2019.03.04 01:26:01  40.3960   27.9923        9.9      -.-  0.9  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 İlksel
2019.03.04 00:54:24  38.9127   27.8828        5.7      -.-  1.2  -.-   YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2019.03.04 00:53:17  38.9168   27.8442       12.8      -.-  1.9  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel
2019.03.04 00:14:51  36.4355   28.7240        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.03 22:17:01  39.6142   26.4438        5.4      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.03 21:56:33  36.3183   28.3343       25.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.03 20:49:01  40.3718   27.1533        0.0      -.-  1.4  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2019.03.03 20:39:03  40.3583   27.0992        0.0      -.-  1.6  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.03 20:14:35  39.6280   26.4468        5.4      -.-  3.0  3.0   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.03.03 20:05:38  40.8282   27.9100        8.5      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.03.03 17:51:29  40.4012   27.1473       11.6      -.-  2.8  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.03.03 17:38:55  38.0632   27.3835        5.5      -.-  2.6  -.-   SAGLIK-TORBALI (IZMIR)                            İlksel
2019.03.03 16:52:13  39.9852   42.5925        5.0      -.-  1.6  -.-   KOZAN-SARIKAMIS (KARS)                            İlksel
2019.03.03 15:57:19  37.5413   35.6600        4.6      -.-  2.3  -.-   AKARCA-KOZAN (ADANA)                              İlksel
2019.03.03 15:17:46  36.3772   28.7732        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.03 14:21:09  36.4307   28.7157        6.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.03.03 14:14:05  40.8578   30.9112        5.0      -.-  2.5  -.-   KIYIKOY-GUMUSOVA (DUZCE)                          İlksel

İşte son depremler...

"Deprem Haftası" dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki fayda beklenen depreme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çakır, 1999'daki İzmit ve Düzce depremlerini doktora konusu olarak çalıştığını anlattı.

Çakır, GPS ve radar verileriyle fay üzerindeki hareketin etkilerinin araştırıldığını, kendisinin de yer aldığı ve 2 yıldır devam eden başka bir projeyle de Marmara'nın deniz tabanında çeşitli ölçümlerin yapıldığını, çalışmanın bir yıl sonra tamamlanacağını kaydetti.

Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı olan en aktif kolunun Büyükçekmece açıklarındaki orta bölüm denilen kısım olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Bu kısmın deniz tabanına jeodezik bir ağ kurduk. Akustik ağlar birbirine sinyal gönderiyor. Fayda bir kayma olup olmadığı araştırılıyor. Fayın orada kilitli olduğunu tespit ettik. Yani, üzerindeki sürtünmeden ve kayaların ağırlığının oluşturduğu yüksek miktardaki basınçtan dolayı fayda bir hareket olmuyor. Küçük küçük depremler aslında sürtünmenin giderilmesinden kaynaklanıyor. 1912'de Şarköy tarafındaki depremde Saros Körfezi'nden Marmara Denizi'ne kadar olan karasal bölümün kırılarak Ereğli açıklarına geldiğini düşünüyoruz. Marmara'nın ortasında kırılmayan bölüm var. Yani Büyükçekmece, Kumburgaz açıklarından Adalar'a kadar kırılmayan bir bölüm var. 70 kilometre civarında uzunlukta, 10 kilometre derinlikte bir bölüm. Orta segment denilen boğaz açıklarına kadar olan bir kısım bu. Bu fayın tamamı kırıldığında 7'lik bir deprem çok rahatlıkla üretebilecek büyüklükte. Yine 1894'teki depremde kırıldığı düşünülen Çınarcık çukuruna doğru devam eden kısım var. Ya ikisi birden kırılacak ya da tek tek. İkisi birden kırılınca da etkisi büyük olacak. Ama 7'lik bir depremin iki katı olmayacak. Bu depremin büyüklüğü 7,1-7,2 olur. Fayın uzunluğu arttıkça depremin büyüklüğü de artacaktır. Özellikle Adalar'dan geçen fay kıyıya daha yakın. Bunun etkisi daha büyük olacaktır."

Çakır, Anadolu Yakası'ndaki zeminin sağlam olduğunu, deniz doldurulan yerlerin ise tehlike arz ettiğini belirterek, Avrupa kısmında da kıyı boyunca Avcılar, Küçükçekmece, Yeşilköy, Ataköy, Zeytinburnu, Haliç'in kenarlarının risk oluşturduğunu söyledi.

"EN SON 1766'DA KIRILDI"

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 7 büyüklüğündeki bir deprem için zeminde en az 4 metrelik bir yer değiştirme gerektiğini belirterek, "4,5 metre yer değiştirme için 150 yıl gerekiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nda büyük depremler ortalama 200-250 yılda bir yaşanıyor. Denizin içinden geçen kırılmayan bölümün, en son 1766'da kırıldığı düşünülüyor. Deprem vaktini doldurmuş. Her an olabilir." dedi.

Çakır, "Depremin burada olacağını biliyoruz. Zaman geçtikçe olasılık artıyor. Büyüklüğü çok artmıyor. Yılda 2,5 santimetre kayma oluyor. 10 yılda 25 santimetrelik bir kayma yapar. Bu da büyük bir şey getirmiyor. Bu bir yıl sonra çok daha büyük bir deprem olacağı anlamına gelmiyor. Ama zaman geçti ve daralıyor." şeklinde konuştu.

Bilimin, depremin ne zaman olacağını henüz belirleyemediğini vurgulayan Çakır, depremin zamanına ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, 20 yıldır Marmara Denizinin altını Fransızlar, Almanlar ve İtalyanların katıldığı projelerle araştırdıklarını, depremin olacağı zamana ilişkin bir bilgiye ulaşamadıklarını anlattı.

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