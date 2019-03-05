Son depremler için yeni bilgiler burada! İstanbul'daki depremin şiddeti ile...

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır; İstanbul'da beklenen depremle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çakır; 7 şiddetinde depremin beklendiğini ifade etti. Özel olarak hazırladığımız haberimizde son depremleri sizler için inceledik. Dün gece 00:07 sularında gerçekleşen 4.0 şiddetindeki deprem de vatandaşları paniğe uğrattı.

Vatandaşlar dün geceki depremden sonra arama motoru Google'da son depremleri merak edip araştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesini açıkladı!

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.05 11:22:33 39.3470 34.9150 5.2 -.- 1.7 -.- UCOBALAR-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 10:52:34 39.3880 34.9852 8.2 -.- 1.6 -.- EGLENCE-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 10:21:02 37.0688 28.2348 15.0 -.- 1.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel 2019.03.05 10:06:09 39.2392 27.7142 0.0 -.- 1.3 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel 2019.03.05 09:05:37 39.8000 39.7483 6.5 -.- 1.9 -.- TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2019.03.05 08:54:49 39.2685 27.6075 0.0 -.- 1.6 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.03.05 08:32:39 39.3638 34.9695 5.0 -.- 2.2 -.- COPLUCIFTLIGI-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 04:36:27 35.6630 31.0287 31.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 04:33:12 38.4563 26.8713 5.4 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.05 02:41:49 37.3640 34.4288 5.3 -.- 2.2 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel 2019.03.05 02:19:36 39.1340 29.0833 7.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.03.05 02:16:22 38.5777 31.0193 5.0 -.- 2.5 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.03.05 02:12:41 35.9598 35.4987 11.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 02:05:08 38.8813 26.4438 12.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.05 01:09:49 40.5272 28.3868 5.1 -.- 1.4 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.05 01:05:20 40.4610 28.4587 8.5 -.- 2.3 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.05 00:13:41 39.6142 26.4462 5.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.05 00:07:27 40.4490 28.4562 11.3 -.- 4.2 4.1 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.03.05 00:07:26) 2019.03.04 23:41:02 38.9492 42.3067 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS) İlksel 2019.03.04 23:21:44 41.7882 41.8907 14.6 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN İlksel 2019.03.04 22:14:01 37.8392 29.5010 10.1 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 18:16:51 40.4140 27.1372 0.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 16:54:28 39.7193 32.5668 0.0 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.03.04 16:05:22 35.8462 27.5392 11.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.04 15:47:14 40.5495 33.0248 3.1 -.- 2.4 2.3 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel 2019.03.04 14:51:22 39.6143 26.4777 10.5 -.- 1.6 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 14:31:28 39.7843 26.3812 0.0 -.- 1.1 -.- BALIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 13:32:07 38.8895 26.4488 13.3 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel 2019.03.04 13:17:52 39.6192 26.4242 6.3 -.- 3.1 2.9 AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 12:59:10 39.6287 26.4392 7.6 -.- 2.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 12:18:50 37.2957 37.2508 0.0 -.- 1.3 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.04 12:14:51 36.9232 37.3737 0.0 -.- 1.4 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.04 12:03:55 37.2245 28.1655 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 12:01:30 37.2268 28.1760 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 11:57:25 37.0123 34.9283 15.3 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.03.04 10:28:05 36.9868 27.4358 4.5 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.03.04 09:22:29 38.9950 30.1310 8.1 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.03.04 07:39:44 37.0047 28.6022 3.3 -.- 1.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.03.04 07:22:35 37.5002 29.5112 21.2 -.- 1.2 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 06:06:36 37.1513 28.5397 10.6 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2019.03.04 05:38:45 40.3973 27.1378 7.8 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 05:27:37 37.0892 28.1028 22.6 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 05:06:50 36.5228 35.8678 8.3 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 04:04:18 40.1282 28.9788 10.6 -.- 1.5 -.- DOGANCI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2019.03.04 03:50:07 35.1848 27.0040 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 03:47:08 39.7560 27.6410 9.9 -.- 2.0 -.- PATLAK-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2019.03.04 03:45:56 36.5303 35.7997 6.0 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 03:06:38 36.4020 31.2238 26.8 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 02:50:52 38.3310 27.1123 3.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.03.04 01:59:30 38.7488 30.3472 5.4 -.- 1.9 -.- KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.03.04 01:57:39 40.4377 27.1325 9.4 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 01:35:53 39.6652 25.9187 5.0 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.04 01:30:31 39.5435 26.3018 5.4 -.- 1.8 -.- KULFAL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 01:26:01 40.3960 27.9923 9.9 -.- 0.9 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.04 00:54:24 38.9127 27.8828 5.7 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.04 00:53:17 38.9168 27.8442 12.8 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.04 00:14:51 36.4355 28.7240 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 22:17:01 39.6142 26.4438 5.4 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 21:56:33 36.3183 28.3343 25.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 20:49:01 40.3718 27.1533 0.0 -.- 1.4 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 20:39:03 40.3583 27.0992 0.0 -.- 1.6 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 20:14:35 39.6280 26.4468 5.4 -.- 3.0 3.0 TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 20:05:38 40.8282 27.9100 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.03.03 17:51:29 40.4012 27.1473 11.6 -.- 2.8 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.03 17:38:55 38.0632 27.3835 5.5 -.- 2.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel 2019.03.03 16:52:13 39.9852 42.5925 5.0 -.- 1.6 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.03.03 15:57:19 37.5413 35.6600 4.6 -.- 2.3 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.03.03 15:17:46 36.3772 28.7732 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 14:21:09 36.4307 28.7157 6.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.03 14:14:05 40.8578 30.9112 5.0 -.- 2.5 -.- KIYIKOY-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

İşte son depremler...

"Deprem Haftası" dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki fayda beklenen depreme ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çakır, 1999'daki İzmit ve Düzce depremlerini doktora konusu olarak çalıştığını anlattı.

Çakır, GPS ve radar verileriyle fay üzerindeki hareketin etkilerinin araştırıldığını, kendisinin de yer aldığı ve 2 yıldır devam eden başka bir projeyle de Marmara'nın deniz tabanında çeşitli ölçümlerin yapıldığını, çalışmanın bir yıl sonra tamamlanacağını kaydetti.

Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı olan en aktif kolunun Büyükçekmece açıklarındaki orta bölüm denilen kısım olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Bu kısmın deniz tabanına jeodezik bir ağ kurduk. Akustik ağlar birbirine sinyal gönderiyor. Fayda bir kayma olup olmadığı araştırılıyor. Fayın orada kilitli olduğunu tespit ettik. Yani, üzerindeki sürtünmeden ve kayaların ağırlığının oluşturduğu yüksek miktardaki basınçtan dolayı fayda bir hareket olmuyor. Küçük küçük depremler aslında sürtünmenin giderilmesinden kaynaklanıyor. 1912'de Şarköy tarafındaki depremde Saros Körfezi'nden Marmara Denizi'ne kadar olan karasal bölümün kırılarak Ereğli açıklarına geldiğini düşünüyoruz. Marmara'nın ortasında kırılmayan bölüm var. Yani Büyükçekmece, Kumburgaz açıklarından Adalar'a kadar kırılmayan bir bölüm var. 70 kilometre civarında uzunlukta, 10 kilometre derinlikte bir bölüm. Orta segment denilen boğaz açıklarına kadar olan bir kısım bu. Bu fayın tamamı kırıldığında 7'lik bir deprem çok rahatlıkla üretebilecek büyüklükte. Yine 1894'teki depremde kırıldığı düşünülen Çınarcık çukuruna doğru devam eden kısım var. Ya ikisi birden kırılacak ya da tek tek. İkisi birden kırılınca da etkisi büyük olacak. Ama 7'lik bir depremin iki katı olmayacak. Bu depremin büyüklüğü 7,1-7,2 olur. Fayın uzunluğu arttıkça depremin büyüklüğü de artacaktır. Özellikle Adalar'dan geçen fay kıyıya daha yakın. Bunun etkisi daha büyük olacaktır."

Çakır, Anadolu Yakası'ndaki zeminin sağlam olduğunu, deniz doldurulan yerlerin ise tehlike arz ettiğini belirterek, Avrupa kısmında da kıyı boyunca Avcılar, Küçükçekmece, Yeşilköy, Ataköy, Zeytinburnu, Haliç'in kenarlarının risk oluşturduğunu söyledi.

"EN SON 1766'DA KIRILDI"

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 7 büyüklüğündeki bir deprem için zeminde en az 4 metrelik bir yer değiştirme gerektiğini belirterek, "4,5 metre yer değiştirme için 150 yıl gerekiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nda büyük depremler ortalama 200-250 yılda bir yaşanıyor. Denizin içinden geçen kırılmayan bölümün, en son 1766'da kırıldığı düşünülüyor. Deprem vaktini doldurmuş. Her an olabilir." dedi.

Çakır, "Depremin burada olacağını biliyoruz. Zaman geçtikçe olasılık artıyor. Büyüklüğü çok artmıyor. Yılda 2,5 santimetre kayma oluyor. 10 yılda 25 santimetrelik bir kayma yapar. Bu da büyük bir şey getirmiyor. Bu bir yıl sonra çok daha büyük bir deprem olacağı anlamına gelmiyor. Ama zaman geçti ve daralıyor." şeklinde konuştu.

Bilimin, depremin ne zaman olacağını henüz belirleyemediğini vurgulayan Çakır, depremin zamanına ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, 20 yıldır Marmara Denizinin altını Fransızlar, Almanlar ve İtalyanların katıldığı projelerle araştırdıklarını, depremin olacağı zamana ilişkin bir bilgiye ulaşamadıklarını anlattı.