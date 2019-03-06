Beka sorunu yok diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye saldırı olursa ricacı mı olacak?

Bütün dünyada bir beka sorunudur gidiyor...

Koskoca ABD'nin Başkanı Donald Trump beka sorunu gördüğü Meksika sınırını duvarla örmek için olağan üstü hal ilan ediyor. Kongre'yi saf dışı bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durmadan, "dış güçler destekliyor" dediği SarıYelekliler'in Fransa için büyük bir beka sorunu olduğunu anlatıyor.

Polislerine, sokağa çıkan Fransız vatandaşlarına "gavura vurur gibi" saldırmaları için süper yetkiler verdiğine Paris sokaklarında gözlerimle şahit oldum! Şu ana kadar eylemlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişininse kör olduğu belirtiliyor.

Evlilik yapan ancak çocuk sahibi olmayan, Avrupa Birliği'nin annesi Angela Merkel ise 15 yaşındaki bir kız çocuğunu Almanya'nın beka sorunu olarak görüyor. Haidi hikayelerinden fırlamış izlenimi yaratan kızın adı Greta Thunberg. Alman Şansölye küresel ısınma için bir günlük okul grevi başlatıp meşhur olan bu kız çocuğunun arkasında dış güçler olduğu kanaatinde.

Rusya'nın beka sorunu da belli... Başkan Putin'in sözcüleri Balkanlar'dan ve Karadeniz'den dibine sokulan ABD'yi nasıl vurabileceğine dair senaryoları günaşırı paylaşıyorlar...

Pakistan'la savaşın eşiğine gelince beka sorununu hatırlayan Hindistan da dün "uyanın ey ahali" diye çığlık atıyordu! Hükümet "yarın savaş çıkarsa sadece 10 gün yetecek kadar cephanesi olduğunu açıkladı.

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Ne şanslıyız ki, dünyanın kazan gibi kaynadığı, üçüncü paylaşım savaşının kapıda olduğu bu süreçte Türkiye'nin beka gibi bir sorunu yok!

Yok efendim!

Yanı başımızdaki Akdeniz'de bölge ülkelerinden bir tek bizim alınmadığımız ABD komutasındaki askeri tatbikatlar...

Rusya'dan S-400 alırsak "fena olacağına" yönelik imalar... YPG zindanlarından her nedensesalıverilen IŞİD'çiler... Rahat olun arkadaşım rahat ya, kasmayın.

Mesele değil hiçbiri.

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Bana inanmıyorsanız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak verin. Meslektaşımız Didem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu aynen şöyle söylüyor:

"Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?"

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