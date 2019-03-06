Bütün dünyada bir beka sorunudur gidiyor...

Koskoca ABD'nin Başkanı Donald Trump beka sorunu gördüğü Meksika sınırını duvarla örmek için olağan üstü hal ilan ediyor. Kongre'yi saf dışı bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron durmadan, "dış güçler destekliyor" dediği Sarı Yelekliler'in Fransa için büyük bir beka sorunu olduğunu anlatıyor.

Polislerine, sokağa çıkan Fransız vatandaşlarına "gavura vurur gibi" saldırmaları için süper yetkiler verdiğine Paris sokaklarında gözlerimle şahit oldum! Şu ana kadar eylemlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişininse kör olduğu belirtiliyor.

Evlilik yapan ancak çocuk sahibi olmayan, Avrupa Birliği'nin annesi Angela Merkel ise 15 yaşındaki bir kız çocuğunu Almanya'nın beka sorunu olarak görüyor. Haidi hikayelerinden fırlamış izlenimi yaratan kızın adı Greta Thunberg. Alman Şansölye küresel ısınma için bir günlük okul grevi başlatıp meşhur olan bu kız çocuğunun arkasında dış güçler olduğu kanaatinde.

Rusya'nın beka sorunu da belli... Başkan Putin'in sözcüleri Balkanlar'dan ve Karadeniz'den dibine sokulan ABD'yi nasıl vurabileceğine dair senaryoları günaşırı paylaşıyorlar...

Pakistan'la savaşın eşiğine gelince beka sorununu hatırlayan Hindistan da dün "uyanın ey ahali" diye çığlık atıyordu! Hükümet "yarın savaş çıkarsa sadece 10 gün yetecek kadar cephanesi olduğunu açıkladı.

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Ne şanslıyız ki, dünyanın kazan gibi kaynadığı, üçüncü paylaşım savaşının kapıda olduğu bu süreçteYok efendim!bölge ülkelerinden bir tek bizim alınmadığımız...Rusya'danyönelik imalar...Rahatolun arkadaşım rahat ya,Mesele değil hiçbiri.Bana inanmıyorsanız'nakulak verin. Meslektaşımız Didem Yılmaz'ınsorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu aynen şöylesöylüyor:"Türkiye'de beka sorunu yok,"Kim? Hani şu bildiğimiz terör örgüt PKKmı?" diye şakalaşmalarınız bittiyse devam edeceğim...Siz söyleyin sevgili okurlar... ABD'nin TIR'lar dolusu silah verdiği PKK-YPG niye saldırsın Türkiye'ye!Neticede hepsiO ABD'ye bir söyler Alimallah hiçbiri birşey yapmaya kalkamazlar Türkiye'ye!Siz Kemal Bey'i ne sanıyorsunuz? "" dediğigibi mi o?9 yıllık görev süresince 9 kez seçim kaybettiği halde koltuğunu hala korumayı başarankendisi. Okyanus ötesi bürokrat.Kim bilir bakarsınız yarın bugün ABD tarafından Venezuela'ya geçici başkan atanan muhalefet lideriHop,olur size