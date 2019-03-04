Gençler, oyuncu Bade İşçil'in "Hep zengin kızları oynuyorum. Sanırım fakire tipim müsait olmuyor" sözleri üzerinde tepindiler. Epeyce kafa buldular.

Aralarında"Ay ne o öyle fakir gibi" türünden espriler yaparak eğlenen Tiktok nesliyse İşçil'in çıkışını sevmişti.

Sözcü gazetesinde ilk sayfadan anonslanan memleketim Eskişehir'le ilgili haberi görünce aklıma bu apaçhi geyiği geldi.

Haberde, 2002 yılında kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde düzenleyeceği konser biletlerini almak için 2 Eylül Caddesi üzerinde kuyruğa girdikleri anlatılıyordu.

Sosyal medyada hızla yayılan haberin fotoğrafının altındaki yazıda anlamayacaklar için mesajı net şekilde veriyordu:

"Ucuz sebze meyve kuyruğu değil Yılmaz Hocanın senfoni kuyruğu!"

Vay be ne havalı ama değil mi!

"Elitliq" budur işte!

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