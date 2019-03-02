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MELİH ALTINOK
02 Mart 2019, Cumartesi MELİH ALTINOK

Füzede de tanzim satış devri

Blomberg'in haberine göre, Türkiye, 'nin Patriot füzelerini 2019 yılı sonuna kadar satma teklifini reddetmiş.
Üst düzey iki Türk yetkiliye dayandırılan iddiaya göre ilk teklif 15 Şubat'ta yapılmış. Ardından ABD, hızlı teslim için füzelere istediği fiyatı daha da arttırmış.
Ayrıca 'nin öncelikli talepleri arasında yer alan teknoloji transferi konusuna da teklifte yer verilmemiş.
Neticede Ankara da ABD'den istediği Patriot sistemi gecik- tirildiği için 'dan savunma sistemi alma kararını kesinleştirmiş.

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Haber doğruysa mantıklı bir adım.
Zira bildiğiniz üzere Rusya, Türkiye'ye sattığı S-400'lerin teknoloji transferini gerçekleştirmeyi de taahhüt ediyor. Yani bu alışveriş sonunda yalnızca balık almayacağız aynı zamanda balık tutmayı da öğreneceğiz.
Sonra, Patriotlar S-400'ler karşısında eski sistemler. Geçmişte iş görmüş olsalar da bugün ve yakın gelecekte ne kadar etkili olacakları meçhul. Türkiye'deki darbe girişimlerini desteklemiş bir satıcıdan alınan savunma sistemine ne kadar güvenilebileceğine de siz karar verin.
Askeri uzmanlar da S-400'lerin Patriot'lara göre daha geniş bir sahayı etkin şekilde koruma kapasitesine sahip olduğunu söylüyorlar.
Hepsinden önemlisi S-400'ler ABD'nin füzelerine göre çok da ucuzlar!
Paramız mı çok aklımız mı yok?
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Bilgisizliklerini "gizemle" örtmeye çalışan karamsar komplo teorisyenlerine bakmayın siz.
Artık, "Her şeyin başladığı" 1 Mart 2003'te ABD tezkeresini reddetti diye başına gelmedik bela kalmayan bir Türkiye yok karşılarında.
Kaldı ki daha ne yapacaklar?
Ordumuzu yeniden dizayn etmeye mi kalkışacaklar?
15 Temmuz'da kullandıkları FETÖ'cülerin yerine işbirliği yapacak yeni hainler mi satın alacaklar? Bir daha mı deneyecekler?
Batı kentlerinde gezmeye mi çıkacaklar? Doğu'da tekrar arkadaşlarına hendek mi kazdıracaklar?
PKK'yı ve IŞID'i yeniden üstümüze mi salacaklar?
Yoksa doları yeniden 7'liraya mı sıçratacaklar?
Ve tüm bunları, Putin tanzim satış standında cillop gibi S-400'ler dururken, enayi gibi gidip neredeyse iki katı fiyatına Trump marketten poşetli Patriot almıyoruz diye yapacaklar öyle mi?
O zaman ellerinden geleni arkalarına koymasınlar arkadaş!
Çaresizce sürünmektense sendelemeyi göze alıp doğrulmaya çalışmak yeğdir.

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