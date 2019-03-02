Blomberg'in haberine göre, Türkiye, ABD'nin Patriot füzelerini 2019 yılı sonuna kadar satma teklifini reddetmiş.

Üst düzey iki Türk yetkiliye dayandırılan iddiaya göre ilk teklif 15 Şubat'ta yapılmış. Ardından ABD, hızlı teslim için füzelere istediği fiyatı daha da arttırmış.

Ayrıca Türkiye'nin öncelikli talepleri arasında yer alan teknoloji transferi konusuna da teklifte yer verilmemiş.

Neticede Ankara da ABD'den istediği Patriot sistemi gecik- tirildiği için Rusya'dan S-400 savunma sistemi alma kararını kesinleştirmiş.

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Haber doğruysa mantıklı bir adım.Zira bildiğiniz üzere Rusya, Türkiye'ye sattığı S-400'leringerçekleştirmeyi de taahhüt ediyor. Yani busonunda yalnızca balık almayacağız aynı zamandaSonra, Patriotlar S-400'ler karşısında. Geçmişte iş görmüş olsalar da bugün ve yakın gelecekte ne kadar etkili olacakları meçhul. Türkiye'dekialınan savunma sistemine ne kadar güvenilebileceğine de siz karar verin.Askeri uzmanlar da S-400'lerin Patriot'lara göre daha geniş bir sahayı etkin şekilde koruma kapasitesine sahip olduğunu söylüyorlar.Hepsinden önemlisi S-400'ler ABD'nin füzelerine göreParamız mı çok aklımız mı yok?Bilgisizliklerini "gizemle" örtmeye çalışan karamsar komplo teorisyenlerine bakmayın siz.Artık, "Her şeyin başladığı" 1 Mart 2003'tebir Türkiye yok karşılarında.Kaldı ki daha ne yapacaklar?Ordumuzu yeniden dizayn etmeye mi kalkışacaklar?15 Temmuz'da kullandıklarıişbirliği yapacaksatın alacaklar? Bir daha mı deneyecekler?Batı kentlerinde gezmeye mi çıkacaklar? Doğu'da tekrar arkadaşlarına hendek mi kazdıracaklar?PKK'yı ve IŞID'i yeniden üstümüze mi salacaklar?Yoksa doları yeniden 7'liraya mı sıçratacaklar?Ve tüm bunları,standında'ler dururken, enayi gibi gidipneredeyse iki katı fiyatınaalmıyoruzdiye yapacaklar öyle mi?O zamanarkadaş!Çaresizce sürünmektense sendelemeyi göze alıp doğrulmaya çalışmak yeğdir.