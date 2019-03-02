Blomberg'in haberine göre, Türkiye, ABD'nin Patriot füzelerini 2019 yılı sonuna kadar satma teklifini reddetmiş.***
Üst düzey iki Türk yetkiliye dayandırılan iddiaya göre ilk teklif 15 Şubat'ta yapılmış. Ardından ABD, hızlı teslim için füzelere istediği fiyatı daha da arttırmış.
Ayrıca Türkiye'nin öncelikli talepleri arasında yer alan teknoloji transferi konusuna da teklifte yer verilmemiş.
Neticede Ankara da ABD'den istediği Patriot sistemi gecik- tirildiği için Rusya'dan S-400 savunma sistemi alma kararını kesinleştirmiş.
Haber doğruysa mantıklı bir adım.
Zira bildiğiniz üzere Rusya, Türkiye'ye sattığı S-400'lerin teknoloji transferini
gerçekleştirmeyi de taahhüt ediyor. Yani bu alışveriş
sonunda yalnızca balık almayacağız aynı zamanda balık tutmayı da öğreneceğiz
.
Sonra, Patriotlar S-400'ler karşısında eski sistemler
. Geçmişte iş görmüş olsalar da bugün ve yakın gelecekte ne kadar etkili olacakları meçhul. Türkiye'deki darbe girişimlerini desteklemiş bir satıcıdan
alınan savunma sistemine ne kadar güvenilebileceğine de siz karar verin.
Askeri uzmanlar da S-400'lerin Patriot'lara göre daha geniş bir sahayı etkin şekilde koruma kapasitesine sahip olduğunu söylüyorlar.
Hepsinden önemlisi S-400'ler ABD'nin füzelerine göre çok da ucuzlar!
Paramız mı çok aklımız mı yok?
***
Bilgisizliklerini "gizemle" örtmeye çalışan karamsar komplo teorisyenlerine bakmayın siz.
Artık, "Her şeyin başladığı" 1 Mart 2003'te ABD tezkeresini reddetti diye başına gelmedik bela kalmayan
bir Türkiye yok karşılarında.
Kaldı ki daha ne yapacaklar?
Ordumuzu yeniden dizayn etmeye mi kalkışacaklar?
15 Temmuz'da kullandıkları FETÖ'cülerin yerine
işbirliği yapacak yeni hainler mi
satın alacaklar? Bir daha mı deneyecekler?
Batı kentlerinde gezmeye mi çıkacaklar? Doğu'da tekrar arkadaşlarına hendek mi kazdıracaklar?
PKK'yı ve IŞID'i yeniden üstümüze mi salacaklar?
Yoksa doları yeniden 7'liraya mı sıçratacaklar?
Ve tüm bunları, Putin tanzim satış
standında cillop gibi S
-400
'ler dururken, enayi gibi gidip
neredeyse iki katı fiyatına Trump marketten poşetli Patriot
almıyoruz
diye yapacaklar öyle mi?
O zaman ellerinden geleni arkalarına koymasınlar
arkadaş!
Çaresizce sürünmektense sendelemeyi göze alıp doğrulmaya çalışmak yeğdir.