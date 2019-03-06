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Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz: eski CHP değil. Çünkü CHP, ile aynı çizgiye düştü. Pisliğin yanında durursan sana da pislik bulaşır

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
CHP, HDP ile aynı çizgide
Şanlıurfa'da görev yapan ve 16 Haziran 2017'de öğrencilerinin karnelerini dağıttıktan sonra, memleketi Gümüşhane'ye giderken, Tunceli- Pülümür karayolunda PKK'lılar tarafından kaçırılan ve işkenceyle şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, SABAH'a konuştu.
CHP'nin eski CHP olmadığını ifade eden baba Hamit Yılmaz, "Çünkü CHP, HDP ile aynı çizgiye düştü. Pisliğin yanında durursan sana da pislik bulaşır. İsmini bile anmak istemediğim CHP'nin başındaki adamdan ne beklenirdi ki. Çünkü onlarla hareket ediyor. Allah bizi, 'hakkı hak bilip, hakka ittiba eden' kullardan eylesin" dedi.

ACISI DİNMEYECEK
Baba Yılmaz oğlunun acısının yüreğinde hiç dinmeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Biz vatan sevdalısı olan insanlarız. Her gün o kadar terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu da devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Oğlumun katilleri kısa zamanda yok edildi. Gençler artık dağlara gitmiyor, onlara katılmıyor. Bu millet artık neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. HDP ile ortak hareket eden bir partiye bile bile kimse destek olmaz. Görüyorsunuz ki CHP, CHP'lilikten çıkmış. Her gün oğlumun mezarı başına gidip dua okuyorum, onunla dertleşiyorum. Ona, 'İyi insanlar yavaş yavaş onlardan kopuyor. Aklın burada kalmasın, rahat uyu' diyorum."

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CHP, HDP ile aynı çizgide
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