Zillet ittifakının PKK sevdası

PKK'nın destekçisi HDP seçimlere günler kala İstanbul'da 13 ilçede aday çıkarmama kararı aldı. Sebebi ise CHP'nin adayını desteklemek.İlçelerde CHP listesine meclis üyesi adayı soktuğu için bu partiyi destekleyecek olan HDP bazı ilçelerde de kendi meclis üyesi adaylarına oy isteyecek.HDP'nin İstanbul'da CHP'nin özelllikle oy oranının yüksek olduğu ilçelerde aday çıkarmaması jestine karşılık CHP'de yine HDP'nin tabanı olan ilçelerde bu partiye yakın isimleri listesine koyduğu görüldü.HDP Şişli İlçe Teşkilatı CHP adayı Muammer Keskin'e çalışacaklarını resmen açıkladı. HDP'liler Keskin'e desteklerini açıkladıkları toplantıda Türkiye'yi "Kürdistan tarafı-Türkiye tarafı" diye bölerek skandal bir söyleme de imza attılar.Terör örgütlerine sempatizanlığı ile bilinen CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posteri önünde açıklama yapmıştı.İzmir'de de HDP aday çıkarmayarak CHP'nin adayı Tunç Soyer'i destekleme kararı aldı.

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