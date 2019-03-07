Gezi iddianamesinde skandal detay!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı iddianamesinde şüpheliler arasında yer alan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı'nın da tapelerine yer verildi. Yapıcı'nın Sunay Gedik'le yaptığı telefon görüşmesinde Gezi kalkışması sırasında eylemlere katılan İhsan Eliaçık'la ilgili konuştukları ortaya çıktı. Görüşmede yer alan skandal ifadeler Gezi Parkı kalkışmasına katılan eylemcilerin dini nasıl istismar ettiklerini de ortaya koydu. Kalkışmaya katılımın fazla olabilmesi için muhafazakar kesimin gözüne şirin gözükebilecek organizasyonlar düzenlendiği belirlendi. Yapıcı'nın pek çok görüşmesinde, 'İşimiz var devrim yapacağız' şeklinde konuştuğu tespit edildi.





SKANDAL DİYALOG

Mücella Yapıcı ile Sunay Gedik arasında geçen skandal diyalog iddianamede şu şekilde yer aldı:

"Mücella Yapıcı: Tamam şimdi İhsan Eliaçık da alayım sana diyorum kabul etti.

Sunay: Yok biz onu sevmedik tipini beğenmedik.

Yapıcı: Yok ya çok güzel twitler atmaya başladı.

Sunay: Öyle mi?

Yapıcı: Hiç fena değil tabi ayrıca Allah ile ilişki kurmamız da gerekiyor.

Sunay: Yani evet birimiz kursa iyi olur.

Yapıcı: İşte ben kendimi feda ediyorum.

AKTİF OLARAK ROL ALDI

İddianamede Mücella Yapıcı'nın '3. Köprü', 'İstanbul Havalimanı', 'Kanal İstanbul' gibi dev projelerin yapılmasına karşı çıkan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin Genel Sekreteri olarak görev yaptığı ifade edildi. Taksim Dayanışması içerisinde etkin bir konumda olan Yapıcı'nın Avukat Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Memet Ali Alabora ile irtibatlı olduğuna vurgu yapıldı. Yapıcı'nın Gezi kalkışmasında aktif olarak rol aldığı vurgulanan iddianamede, olayların sosyal medyada haberleştirilmesi ve bir elden Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunulmasından sorumlu olduğu belirtildi.





EYLEMLERE KATILIM İÇİN YOĞUN ÇAĞRI

Yapıcı'nın 'Taksim Dayanışması' twitter adresinden Gezi Kalkışmasında halkın sokağa çıkması ve eylemlere katılması için yoğun çağrılar yapıldığı, kışkırtıcı ve provokatör söylemlerde bulunulduğu ifade edildi. Söz konusu adreste devletin güvenlik güçlerine yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunulduğuna vurgu yapıldı.

"SARIGÜL TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİ GÖNDERDİ"

BUGÜN NELER OLDU

Yapıcı'nın katıldığı bir televizyon programında ise dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Gezi Parkı'na belediyede çalışan temizlik işçilerini eylemleri desteklemeleri için gönderdiğini söylediği iddianamede yer aldı.